Telefonen har gått varm hos viltpatruljen i Trondheim de siste to dagene.

En aggressiv elg har blitt observert i bydelen Brundalen, noe som har ført til redsel blant naboer:

– Folk har ringt og vært livredde for den. Flere har ikke turt å la barna gå ut og leke, sier Jon Torbjørn Kviseth i viltpatruljen.

I denne paviljongen prøvde Kviseth å gjemme seg. Foto: Bertil Lærnes

Fant elgen på sykehjem

Elgen har blitt observert i over ei uke, blant annet ved fengselet i bydelen. Torsdag fikk Kviseth en telefonoppringing av ei dame som hadde møtt på elgen ved en undergang i området.

Kviseth rykka ut for å finne elgen, uten hell.

Fredag hadde elgen blitt observert i bakhagen på et sykehjem. Viltpatruljen reiste dit og fant den like ved en paviljong i hagen.

Kviseth nærma seg elgen for å vurdere atferden.

– Da reiste den seg og skulle ta meg. Han lekte katt og mus med meg i tjue minutter, sier Kviseth om den alvorlige hendelsen.

Kviseth sier han til en viss grad ble beskyttet av benker inne i paviljongen, mens elgen jaget ham.

– Han sparket med fremfotene og på det nærmeste var han bare en halv meter fra meg. Jeg kauket til den og sparka etter den tilbake. Det var ikke noe artig, sier han.

Kviseth sier opplevelsen var skummel. Foto: Bertil Lærnes

Kollega avlivet elgen

Selv hadde han valgt å ikke ta med våpen, men hadde det innlåst i bilen. Han ringte derfor en kollega i viltpatruljen som kom med våpen og felte dyret.

Kviseth sier det er vanskelig å vurdere hvorfor elgen oppførte seg slik den gjorde.

En «normal» elg ville ha stukket av da Kviseth nærma seg den, fremfor å angripe, sier han.

Viltpatruljen har et klart råd til personer som opplever elg i nabolaget sitt.

Hold avstand, i alle fall hundre meter. Ring politiet for å varsle.

– Ikke gå innpå de, da kan det skje det som skjedde meg, sier han.

En kollega fra viltpatruljen kom til stedet og skjøt elgen. Foto: Bertil Lærnes

Forsker: kan være stressa

Inger Maren Rivrud er viltforsker i Norsk institutt for naturforskning (NINA).

Hun sier elger gjerne oppsøker nye områder når de er på jakt etter mat. Mye snø i skogen kan også presse dem inn i områder de vanligvis ikke ferdes i.

Unge elger har en tendens til å være mer utforskende enn de eldre.

– De kan forville seg inn i områder og få problemer med å finne veien ut. Da kan de bli stressa, sier Rivrud. Hun legger til at hun ikke kjenner til det konkrete tilfellet på Brundalen i Trondheim.

Viltforsker Inger Rivrud sier elger kan bli stressa dersom de ikke har en fluktrute. Foto: NINA

At elgen har blitt opplevd som aggressiv av naboer, og at den sparket mot Kviseth, sier viltforskeren kan skyldes at den følte seg stressa.

– Det er ikke normal atferd for elg at førstevalget er å gå i angrep. Dersom den ikke har en naturlig fluktrute vil den føle det som en siste utvei, sier hun.