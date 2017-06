Åge Aleksandersen og Sambandet er et av de store høydepunktene under Steinkjerfestivalen fredag kveld.

Denne konserten startet klokka 22.30.

Ifølge vakter på området er det helt fullt og om lag 6000 mennesker har møtt opp på Åge-konserten.

Åge trekker folk til konserter

– Vi har gledet oss til konserten med Åge. Han trekker folk i alle aldre, sa Adrian Viken, Ida Strugstad og Torstein Løseth som har tatt turen fra Inderøy.

– Dette er en stor folkefest. Åge er utrolig bra og en folkekjær artist som mange liker. Det blir nok veldig, veldig bra i Rismelen i kveld, sa Kirsti Arntsen, en av mange som har tatt turen til Steinkjerfestivalen. Hun ser også fram til konserten med Karpe Diem lørdag.

De sikret seg billetter før Steinkjerfestivalen startet. Fra venstre Adrian Viken, Ida Strugstad og Torstein Løseth. Foto: Solvår Flatås/NRK

Tidenes forhåndssalg

Kirsti Arntsen har tatt turen til Steinkjerfestivalen og kaller det en folkefest. Foto: Morten Andersen/NRK

Kristel Knutsdatter fra Steinkjerfestivalen er svært fornøyd med at alle konserter er utsolgt og at 6000 mennesker har sikret seg billetter til konsertene fredag kveld. Like mange har kjøpt billetter lørdag.

– Vi skulle ønske været var litt bedre, men det er en drøm som har gått i oppfyllelse at Steinkjerfestivalen har blitt utsolgt før den kom i gang. Dette er litt historisk. Det har jo vært utsolgt før, men da først på lørdag, sier Kristel Knutsdatter.

Fredag kveld har det vært det konserter på ulike steder i sentrum. Blant dem som opptrer er Suzanne Vega, Julie Bergan, Vazelina Bilopphøggers, Gjermund Larsen Trio, Woodland og Torgeir Waldemar.