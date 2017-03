Det er Adresseavisen som i dag omtaler kravet som omfatter mange av de største låtene fra 80- og 90-tallet.

Blant låtene er Aleksandersen «Levva livet» Terje Tyslands «Gutta på by'n» og Hans Rotmos plater om Ola Uteligger.

– Selv om det ligger langt tilbake i tid vil nok jeg bruke krefter på å prøve finne ut hva som skjedde da disse utgivelsene en gang for lenge siden dukket opp i katalogen til Norske Gram, sier Åge Aleksandersen til Adresseavisen.

Strid om rettigheter

Årsaken til kravet ligger tilbake i tid. De trønderske artistene spilte inn sine album hos Plateselskapet AS og forløperen Norsk Plateselskap som var basert i Trondheim. Selskapet gikk konkurs tidlig på 90-tallet, og platekatalogen endte etter flere oppkjøp opp i Warner Music.

Det striden nå står om er om hvem som egentlig har rettighetene til å selge musikken. Adresseavisen skriver at produsentforeningen Nora mener rettighetene aldri ble videresolgt etter konkursen og at det derfor er artistene selv som eier rettighetene.

– Det er pensjonen min

Terje Tysland sier til NRK at dette er noe han har holdt på med i lang tid. Han er klar på at rettighetene til musikken aldri ble solgt etter konkursen.

– Om de hadde vært en del av konkursboet så ville vi som er artistene fått tilbud om å kjøpe dem tilbake først og det skjedde aldri, sier Tysland.

Terje Tysland kjemper for å få tilbake rettigheter til egne sanger. Foto: Grete Thobroe / NRK

– For Hans Rotmo, Åge Aleksandersen og meg selv var det viktig å ikke tilhøre et stort internasjonalt selskap, men via omveier var vi plutselig det, og så sitter vi igjen med null niks og ingenting.

– Hva er sangene verdt?

– Det er jo pensjonen vår. Her har vi skrevet flere hundre sanger og så skal andre sitte på det. Å kronesette det er umulig, men det putrer og går hele tida.

Vil ikke ha erstatning

Tysland mener de ble lurt for mange år siden, men at de nå ønsker å bli ferdig med saken. Han holder heller ikke Warner ansvarlig fordi de har kjøpt noe selgeren hadde rett til å selge.

– Hva tenker du om sjansene for at dere skal få rettighetene tilbake?

Det skal de, selvfølgelig, de er våre, Warner må bare innrømme det. De har kjøpt noe selgeren ikke eide. De er også lurt. Vi vil ikke forlange oppgjør for det som har vært, vi glemmer det, avslutter Tysland.

Sjefen for Warner Music Norway skriver i en e-post til Adresseavisen at han ikke har noen kommentar til saken. NRK har også bedt om kommentar men har ennå ikke fått svar.