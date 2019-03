Åge Aleksandersen 70 år: – Det er fullt mulig å gjøre konserter med rullator

Rockekongen fra Namsos har hatt en eventyrlig karriere. Gjennom årene har han solgt omtrent 1,5 millioner plater, og stort sett alt han har laga etter 1980 har solgt til gull.

Tidligere denne måneden var over 20 kjente, norske artister på plass i Trondheim for å hylle 70-åringen. Blant artistene var både Odd Nordstoga, Frode Alnæs, Halvdan Sivertsen, Magnus Grønneberg, Mari Boine og Mikael Wiehe.

– En raus person

Under hyllestkonserten for Aleksandersen hadde eldstesønnen mye godt å si om pappa. Han hadde samlet superlativer fra den nærmeste familien, og ordet raus var en gjentagende beskrivelse av pappa Åge.

– Men hva annet kan de si under en tv-sending? spør en lattermild jubilant.

– Nei, det er klart jeg setter pris på så fine ord. Det er jeg glad for, sier han.

Åge ble hyllet av norske musikere den 5. mars i år. Konserten var en bursdagsoverraskelse for 70-åringen. Foto: Jøte Toftaker/NRK

Hyller kona og familien

Åge Aleksandersen prater ikke ofte til media om sin familie. Utenom musikkarrieren ønsker musikeren å være svært privat.

– Jeg ønsker å være synlig når jeg er på konserter og når det handler om musikken, men ellers ønsker jeg egentlig å være usynlig, sier Aleksandersen.

Åge Aleksandersen og datteren Line Sofie Aleksandersen sammen i 1984, kort tid etter at sangen Lys og Varme ble spilt i NRK på Spellemannpris-utdelingen. Foto: Privat

Likevel letter 70-åringen litt på sløret i forbindelse med bursdagsintervjuet med NRK.

Når han ikke er på turné så bruker han tid sammen med kone, barn, svigerbarn og barnebarn.

– Alt hadde gått til helvete uten Torill (Aleksandersens kone, journ.anm.), det er det ikke tvil om. Hun er den som har holdt butikken i gang. Hun er også den som har stilt opp for barna på fotballtrening og aktiviteter mens jeg har vært ute på turné, sier han.

Han forteller at familien har god forståelse for det han driver med.

– Familien vet at lidenskapen er en del av livet mitt og en del av livet deres. Man blir litt pussig sammensatt med et slikt liv. Man blir litt hjemløs på en måte. Når man er hjemme, lengter man etter turneen – og når man er borte, så vil man hjem.

Se deler av bursdagsintervjuet med Åge her. Du trenger javascript for å se video. Se deler av bursdagsintervjuet med Åge her.

«Levva livet»

Det er ikke bare Åge Aleksandersen selv som jubilerer i 2019. Det samme gjør hans kanskje fremste album «Levva livet»

– Denne plata er vel en av de grunnene til at jeg sitter her jeg sitter i dag. Låta «Lys og varme» rørte noe i mange. Etter opptreden på Spellemannprisen fikk jeg blant annet en mengde håndskrevne brev fra folk, og jeg leste alle. Jeg ble nok tillagt en del kvaliteter som sangen har, og det er kanskje ikke helt bra.

Rockekongen sier plata førte til en kaosverden rundt ham på den tida.

– Jeg synes det er mer gøy at plata feirer 35 år i år, enn at jeg fyller 70. Jeg prøver å få fokuset over på den, sier Aleksandersen.

Åge Aleksandersen og Sambandet. 70-åringen sier han ønsker å spille sammen med gjengen så lenge han klarer å prestere. Foto: Marthe Amanda Vannebo

– Kan holde konserter med rullator

I fjor hadde Aleksandersen og Sambandet 34 konserter, i år blir det 17 og neste år enda færre, ifølge artisten.

På spørsmål om hvordan han ser for seg veien videre, svarer Åge slik:

– Så lenge jeg kan spille med Sambandet og prestere på en måte som publikum fortjener, så vil jeg fortsette også etter 70 år.

– Det bør en gammel gubbe klare, mener jeg. Det er fullt mulig å gjøre konserter fra rullator også, så dette ser jeg lyst på.

Se konserten fra Royal Albert Hall her:

«Det e langt igjen te Royal Albert Hall», sang Åge Aleksandersen i 1975. I juni i 2016 gjorde Åge og Sambandet alvor av drømmen. De reiste til London og holdt konsert i selveste Royal Albert Hall. Du trenger javascript for å se video. «Det e langt igjen te Royal Albert Hall», sang Åge Aleksandersen i 1975. I juni i 2016 gjorde Åge og Sambandet alvor av drømmen. De reiste til London og holdt konsert i selveste Royal Albert Hall.

Bruker ikke mye tid på døden

Noe han ikke ser like lyst på, er døden. 70-åringen blir ikke skremt av tanken, men synes heller ikke den virker forlokkende.

– Jeg trives med å være her på jorda, og jeg tenker egentlig ikke mye på det. Men er det en ting jeg vet, så er det at den kommer.

– Hvordan er helsa di i dag?

– Helsa mi er bra. Jeg har vært syk, ganske alvorlig syk, men legejournalen min får dere aldri. Den kommer ikke utenom husets fire vegger, bedyrer han.

Hadde ett bursdagsønske

Til bursdagen hadde den folkekjære artisten kun et ønske, og ifølge ham selv så fikk han akkurat det han hadde håpa på.

– Min bursdagsgave til meg selv, var å gå i studio sammen med Ingebjørg Bratland å gjøre duetten «Skin sola». Hun spilte den inn på sin egen mobil i en garderobe og sendte til meg. Da tenkte jeg at det var akkurat slik den sangen skulle være, sier Aleksandersen.

Han bekrefter at han nå er godt i gang med ei ny plate, men han tørr ikke si når den kommer.

– Det har gått litt treigt, men jeg jobber jevnt og trutt. En dato vil jeg ikke love, sier 70-åringen.