RBK-styret skal ha uttrykt skepsis til Milojevic etter samtalene, noe som skal ha ført til at serberen selv valgte å si nei.

Dermed kan det tyde på at han skjønte at han ikke ville få jobben i Rosenborg, noe gjorde at han tok en avgjørelse.

Møte i Trondheim

Milojevic er for tiden er trener i Hammarby som spiller i den svenske serien, var denne uken på besøk i Trondheim.

Her møtte han toppene i RBK for å snakke om den ledige trenerjobben i RBK.

Det var svenske Aftonbladet som meldte om det først.

Milos Milojevic besøkte Trondheim denne uken. Nå blir han trolig ikke RBK-trener. Foto: Karianne Breivik Eldnes / NRK

Rekdal aktuell

RBK vil nå se bredt etter andre kandidater hvis Knutsen fortsatt ikke vil.

Navn som Kjetil Rekdal og Svein Maalen blir nevnt, forteller kilder til NRK. Men dette skal kun være bred sondering per nå, og ikke noe konkret.

Skal fortsatt ikke ha mistet håpet om Knutsen

Ifølge NRKs kilder skal Knutsen fortsatt være aktuell. Han har lenge vært førstevalget deres.

Selv om Knutsen skal ha signalisert at han ønsket å bli værende, skal flere personer i RBK være overrasket over at han ikke ennå har takket ja til en ny kontrakt med Bodø/Glimt.

Derfor er det fortsatt optimisme om at Knutsen kan velge RBK.

Målet er fortsatt å lande ny trener før jul.

NRK har prøvd å komme i kontakt med styreleder Ivar Koteng og sportslig leder Micke Dorsin. Ingen har besvart henvendelsene så langt.

NRK har også vært i kontakt med RBKs presseansvarlig, Jørgen Stenseth, som sier at klubben ikke ønsker å kommentere.