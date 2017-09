– Tilstanden til pasienten som ligger på intensivavdelingen hos oss er alvorlig og uavklart, så det er ingen endring på status siden i går kveld, sier kommunikasjonsdirektør Marit Kvikne på St. Olavs hospital.

Det kom inn en ny pasient via legevakta i natt, og det er dermed totalt fire som ligger til observasjon på sykehuset.

– Alle pasientene har etseskader som følge av at de har tatt inn en sterk blanding av en veldig sterk edikk og vann. Jeg kjenner ikke omfanget utover det, men det er varianter av hvor alvorlig det er.

Marte Øien er leder for studenttinget på NTNU. Foto: Lars Erik Skjærseth / NRK

– Jeg har vært i kontakt med den aktuelle linjeforeningen som tar hendelsen svært tungt, og tar dette på alvor. Vi vil nå ta vare på de studentene det gjelder. Linjeforeningene er en viktig tradisjon som en sosial møteplass, og er særlig viktig for studenter som ikke har så lett for å passe inn. Når det gjelder opptakskravene oppfatter jeg som om de tar sikkerheten på alvor, men i går gikk det altså galt, sier Øien.

I alt tok 15 studenter kontakt med sykehuset etter at de hadde drukket en blanding av eddikessens og vann på et arrangement av en linjeforening på ingeniørutdanninga ved NTNU.

Etseskader

Trond Aamo er avdelingssjef på avdeling for klinisk farmakologi, legemidler og overdoser, og sier det er farlig å drikke eddik som ikke er riktig utblandet.

– Eddik er jo en syre, og gir etseskader i svelg, munnhule og spiserør. Når den kommer ned i magesekken løser den seg opp, forteller Aamo.

– Behandlingen vi gir er å drikke mye vann. Det reduserer syren og dermed avtar skadene, sier han til NRK.

Han håper studentene i framtida unngår slike opptakskrav til linjeforeningene.

– Dette burde jo disse som skal bli ingeniører ha visst om. Det er farlig å drikke eddik, og kravene for å bli med i linjeforeningene bør kanskje revideres, sier Aamo.

Politiet etterforsker

Etterforskningsleder Arve Vagnild i Trøndelag politidistrikt sier onsdag morgen til NRK at politiet har satt i gang etterforskning.

– Vi har opprettet det vi kaller en undersøkelsessak. Nå handler det om å få oversikt over omfanget, hvor mange som deltok, og hva som egentlig skjedde.

– Hvilket lovbrudd kan det være snakk om?

– Det er for tidlig å si noe om, sier Vagnild.

Trygt miljø

Gunnar Bovim er rektor på NTNU. Foto: Bent Lindsetmo

NTNU-rektor Gunnar Bovim sier ledelsen skal diskutere hendelsen i dag.

– Dette er veldig beklagelig. Vi ønsker at studentene skal ha et trygt og inkluderende miljø. Nå vil vi ta kontakt med linjeforeningene for å sjekke at det de gjør er trygt for studentene, sier Bovim.