Advarer mot sterke vindkast og uforutsigbart vær

– Vindkast på 30 – 35 m/sek er forholdsvis mye, og dette varselet gjelder hele Midt-Norge. Enda verre blir det i Nordland, der blir det full storm, sier statsmeteorolog hos Meteorologisk institutt, Frode Hassel.

Etter flere dager med kaldt, stabil vær med flere minusgrader er det nå tid for at været skifter. Og det gjør det brått og over hele landet. Mens det sør i Norge er meldt mye nedbør, er det vind ispedd litt snø som vil dominere langs vestlandet og nordover opp til Finnmark. Det uansett om du bor langs kysten eller i høyden.

– Høsten er lunefull, så vi kan ikke si med sikkerhet hvordan all vinden i høyden vil komme ned, sier statsmeteorolog hos Meteorologisk institutt, Frode Hassel. Foto: Marit Hommedal

– Det vil komme sterke vindkast samme hvor i Trøndelag du bor. Det er mye vind i høyden som vil merkes nede ved bakken som sterke kast. For eksempel på Oppdal og Røros vil man oppleve slike kortvarige kast som kommer og går, mens langs kysten kan vinden være mer konstant, med kastene innimellom, sier Hassel.

Yr.no har nå lagt ut dette varselet: "Det kan være farlig å ferdes i fjellet. Sterke vindkast kan føre til lokale strømbrudd, og trær som har blåst over ende kan ligge i veibanen. Løse gjenstander som trampoliner og hagemøbler kan blåse avgårde. Vær forsiktig når man ferdes utendørs. Vurder behov for forebyggende tiltak."

Følg været på yr sitt værkart her

Kan gjøre stor skade

Vinden som nå treffer kommer sørfra.

– Dette er typisk fønvind som treffer på vei ned fra fjellområder. Den kommer fra sørøst. At vinden kommer som vindkast betyr at den kan gjøre stor skade, sier Hassel.

For Trøndelag sin del varsler meteorologene mest vind i Nord-Trøndelag i områdene nord for Trondheimsfjorden, mens sør for Trondheim er det fjellområdene i indre strøk som treffes hardest av kastvindene.

– Høsten er lunefull, så vi kan ikke si med sikkerhet hvordan all vinden i høyden vil komme ned, men det vil nok bli kraftige vindkast nord for Trondheimsfjorden, sier Hassel.

Tøft å være ferje når vinden øker. Her mellom Brekstad og Valset på Fosen gikk ferja fremdeles midt på dagen ondsdag. Vinden er forventet å øke kraftig utover ettermiddagen og kvelden. Foto: Ingrid Lindgaard Stranden/NRK

Vinden avtar torsdag

For onsdag meldes det sterk kuling, etter hvert liten storm, ispedd litt snø, særlig i indre strøk.

Etter hvert vil nedbøren komme som regn, og den sterkeste vinden gi seg.

– Vinden fortsetter torsdag, men så vil den avta og nedbøren kommer som regn. Da vil det bli langt høyere temperatur. Det kan bli plussgrader i Trøndelag allerede natt til torsdag men vinden vil fortsette, sier Hassel.

Illsint lavtrykk på Sunnmøre

For Møre og Romsdal sin del meldes det også mye vind–særlig i indre strøk. Men i området rundt Stadt må man belage seg på mer ekstremt vær.

– Særlig i morgen kveld kommer det til å blåse veldig sterkt på Sunnmøre hvor det kommer inn et illsint lavtrykk som vil gi sterke vindkast rundt Stadt, det kommer til å merkes godt, sier Hassel.