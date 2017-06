Advarer mot innvandringsdiskusjon etter dødsfall

Ordfører i Overhalla, Per Olav Tyldum, ber folk bruke varme og samhold for å hjelpe hverandre, etter at ei tre år gammel jente døde i onsdag formiddag.

Den lille jentas mor og stefar er sikta for grov kroppsskade etter dødsfallet.

Tyldum sier det er en vanskelig sak og håper ikke folk bruker dette som eksempel på dårlig integrering av innvandrere.

– I den grad jeg kan få lov til å være personlig, så preger det meg. Og jeg registrerer engasjementet på sosiale medier, og jeg synes det er på tide at vi virkelig tar fram varmen, følelsene og samholdet i Overhalla og kjenner på at både gamle og nye Overhallninger skal ta vare på hverandre i en sånn vanskelig sak, sier han.

– Har fått til integrering

Allerede har flere uttrykt sine meninger om integrering av innvandrere i kommunen på sosiale medier. Tyldum mener at det er viktig å se på hva Overhalla har fått til.

– Vi kan gjøre det til skamme, og si at ja, vi har faktisk fått til integrering, og jeg synes vi skal kunne stå opp å si at nå skal vi virkelig vise at vi har mange års erfaring med hvordan vi bosetter flyktninger her i Overhalla, og derfor så synes jeg at det er virkelig opp til oss å gjøre en forskjell, sier han.

Tar vare på barna

Barnevernstjenesten i midtre Namdal har fattet vedtak om midlertidig omsorgsovertakelse av familiens andre tre barn. Barna er ivaretatt av profesjonell barnevernsansatte og er sammen. Tyldum mener det er viktig å ta vare på familien i en slik stund.

– Jeg er sikker på at barnevernet i denne sammenhengen jobber det de kan for de resterende barna, og så blir også de voksne tatt vare på, sier han.

Varetektsfengsles

Stefaren til den tre år gamle jenta ble onsdag fremstilt for varetekt i Inntrøndelag tingrett. Der ble det klart at han blir fengslet i fire uker med brev- og besøksforbud – de to første ukene i full isolasjon.

Moren blir fremstilt for varetektsfengsling torsdag klokka 09:00. Både moren og stefaren nekter straffskyld.