Advarer mot å tenne bål etter lyngbrann

Brannen ble meldt i 08.30-tida søndag morgen, og både politi og brannvesen rykket ut til Svarttjønna utenfor Trondheim.

Ett mål

– Så langt er det svidd av ett mål omtrent, og brannen sprer seg sakte østover mot Trondheim, forteller vaktleder Stig Lunde ved 110-sentralen i Midt-Norge til NRK i 09.20-tida.

– Men vi er i ferd med å få inn mer utstyr og flere mannskaper. Heldigvis er trærne fulle av vann på denne årstida, så jeg tror vi skal få kontroll over lyngbrannen ganske fort, mener Lunde.

Ber om bistand

I 09.45-tida opplyste politiet om at det fortsatt brant i skogen, og at brannvesenet ba om hjelp fra Sivilforsvaret og et brannhelikopter.

I 10.50-tida opplyser brannvesenet at de har kontroll, og at det ikke er fare for spredning. De vil nå drive etterslukking utover dagen.

Advarer mot båltenning

Erik Bang Danielsen var politiets innsatsleder ved Svarttjønna. Foto: Bent Lindsetmo / NRK

Politiets innsatsleder Erik Bang Danielsen sier det var en vennegjeng som overnattet ved Svarttjønna i helga.

– De tente bål søndag morgen, og vi fikk melding om lyngbrann like etter. Vi advarer nå mot å tenne bål når det er så tørt, understreker Bang Danielsen.

Svarttjønna ligger omtrent 600 meter i luftlinje nord for Geitfjellet i Bymarka.