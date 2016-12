Adrian (29) serverte mat til Tour de France-vinneren

– Chris Froome kom bort til meg etter middagen for å fortelle at han likte det han fikk: «Amazing!». Vi får håpe at han kommer til Trondheim en dag. Da kan han jo få mer, sier Adrian Løvold muntert.

– Det var nok en av de beste dagene jeg har hatt på jobb.

Den trønderske kokken tilberedte og serverte en fireretters sjømatmiddag til Tour de France-vinneren Chris Froome og de andre sykkelrytterne i Team Sky.

På menyen sto sashimi av kamskjell og laks, grillet laks og norsk julesild.

– Det var veldig artig å møte rytterne fra Team Sky, de var trivelige folk. Man merket tydelig energien og profesjonaliteten fra disse topprytterne, sier Adrian Løvold, som også er veldig sykkelinteressert.

Et halvt tonn laks i premie

500 KILO MED FISK: Sykkelrytter Gianni Moscon fikk overlevert et halvt tonn laks under treningsoppholdet på Mallorca. Foto: Øyvind André Haram / Sjømat Norge

Anledningen til denne middagen og dette møtet var en litt annerledes sykkelrittpremie som skulle deles ut.

Italieneren Gianni Moscon fra Team Sky sikret seg 500 kilo laks fra Nordland da han vant 3. etappe av Arctic Race of Norway i fjor.

Premien ble tildelt under treningsleiren i forbindelse med denne middagen, i regi av norsk havbruksnæring som sponser det norske sykkelrittet.

– Det er utrolig artig å få gi våre råvarer til verdens beste syklister. Det gjør oss ekstra stolte, ikke minst når de setter så stor pris på dette, sier daglig leder av Kvarøy Fiskeoppdrett.

Utvekslet tips om mat og sykkel

For verdensstjernene i Team Sky er det sesongoppkjøring, og Løvold passet på å sykle sammen med folkene fra sykkellaget mellom matlagingen.

– De syklet jo seks timer dagen. Etter tre harde treningsdager så hadde de en hviledag, der de syklet på lav intensitet – og da fikk jeg hengt meg på, sier Løvold engasjert.

– Vi fikk utvekslet gode tips og triks begge veier, siden de var veldig interessert i mat, og jeg i sykling, sier Løvold.

Nå er han på vei hjem til Trondheim, kanskje vil sykkelturene for sjømatkokken gå litt fortere fremover, etter møtet med Team Sky-rytterne.

– Jeg har skaffet meg samme sykkel som Ian Boswell, så nå skal jeg hjem og bruke de ulike tipsene jeg fikk, sier den sykkelinteresserte sjømatkokken Adrian Løvold.