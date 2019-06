Yasin (22): – Jeg sa at jeg skulle ta livet mitt ved første mulighet

– Dere har tilgang på pistol. Bare gjør det ferdig. Jeg vil ikke leve lenger.

Yasin Abbasi (22) sier at dette var beskjeden han ga til politiet da de valgte å splitte familien på flyplassen i Istanbul.

Moren skulle sendes tilbake til Norge på grunn av helsetilstanden hennes. Han selv, og søsknene på 16 og 20 år, skulle til Afghanistan.

– Det var det verste minuttet i livet mitt, sier 22-åringen.

Pliktet å dra – men nektet

Abbasi-familien fikk inndratt sin midlertidige oppholdstillatelse etter at faren dukket opp i 2012. Også han søkte opphold, men fikk avslag. De bodde sammen på asylmottak en stund.

I 2014 skal faren plutselig ha forsvunnet.

– Han var ikke hjemme da vi våknet, sier sønnen.

Yasin Abbasi sier at han ikke aner hvor faren er. At han ikke har fått livstegn fra ham etter forsvinningen.

I ettertid har familien Abbasi fått avslag på opphold i flere instanser. Med det har de hatt plikt til å reise fra Norge. Men de har nektet.

Fristen gikk ut 16. juli i fjor.

– Hvorfor har dere ikke dratt?

– Det finnes muligheter for å klage. Vi har klaget og saksøkt staten. Vi har brukt rettighetene våre.

– Hvorfor aksepterer dere ikke et endelig avslag?

– Vi kan rett og slett ikke bo i Afghanistan. Det er umulig for oss. Vi ser ingen fremtid der. Det må de som bestemmer forstå. Folk kan dø hvor som helst, når som helst. Det er terror og korrupsjon. Og ingen rettigheter til kvinner. Det er det verste landet å bo i, sier Abbasi.

Pågripelsen

Abbasi-saken har skapt stort engasjement i Norge. Særlig i Trondheim har lokalsamfunnet slått ring om dem. Amnesty og flere politikere har erklært sin støtte.

Mange mener derimot at familien burde dratt fra landet for lengst. UNE og lagmannsretten mener at de ikke har behov for beskyttelse.

Yasin Abbasi ble pågrepet på vei fra et 14-timers skift på burgerrestauranten han jobber på i Trondheim.

– De sa ingenting før de satte på håndjern og la meg i bakken, forklarer han.

– Det tok litt tid før de sa «politi, politi». Jeg spurte hvorfor de pågrep meg. De svarte at det var på grunn av statusen min i Norge.

SPLITTET: – Jeg hadde ingen positive tanker i hodet, sier Yasin Abbasi om tiden på flyplassen i Istanbul. Han og søsknene ble splittet fra moren. Nå er de tilbake i Trondheim igjen. Foto: Kirsti Kringstad / NRK

Selv om 22-åringen var klar over at dagen kunne komme, sier han at han ikke var forberedt.

Et annet sted i Trondheim sov moren, broren og søstera. Også de ble pågrepet tidlig på morgenen. Da gikk moren inn i en bevisstløs tilstand.

Det tok flere timer før Yasin Abbasi møtte moren og søsknene – inne i et fly på flystripa i Røros. Familien skulle til Afghanistan.

– Jeg snudde meg bak, der lå mamma bevisstløs. Lenger bak satt Eshan og gråt. Ved siden av var Taibeh. Hun kunne ikke stoppe å gråte, forteller Yasin.

Avviser at moren spiller syk

Videre begrunner han det med at han ikke har vært i Afghanistan siden han var to år, og at søsknene aldri har vært der. Eshan (16) og Taibeh (20) ble født i Iran.

Politiet tvangsreturnerer utlendinger som er ulovlig i Norge.

TILBAKE: Yasin Abbasi (22) og broren Ehsan (16) ankom Værnes og Trondheim i forrige uke, etter at afghanske myndigheter nektet å ta dem imot. Her sammen med psykoterapeut Jahn Fredrik Holthe. Foto: Ole Martin Wold / NTB scanpix

22-åringen er klar over at mange mistenker moren, Atefa Rezaie, for å spille bevisstløs for å slippe å dra.

På spørsmål om hva hun lider av, svarer han at legen har forklart at stress og sjokk får henne til å besvime.

– Det har skjedd flere ganger. På legekontor, hos psykolog og hos advokat, sier han.

Uansett hva hun lider av, var det sannsynligvis helsetilstanden hennes som ble «returbilletten» til søsknene Abbasi. Afghanistan skal ha nektet å ta imot søsknene uten moren.

Usikker fremtid

Yasin Abbasi forteller at familien sliter etter tvangsutsendelsen. De skal ikke ha foretatt seg stort siden de kom tilbake i Trondheim, annet enn å besøke moren på sykehuset.

– Vi har ikke et vanlig liv, sier han.

STØTTE: Einar Vegge leder støttegruppa for familien. Han har hatt tett kontakt med familien etter at dattera hans og Taibeh Abbasi ble venner. – Jeg vet ikke hvordan jeg skal takke for støtten, sier Yasin Abbasi. Foto: Kirsti Kringstad / Kirsti Kringstad

De har også en eldre bror, Reza på 27 år. Han kom som enslig, mindreårig asylsøker for over sju år siden, og fikk innvilget opphold kort tid etter. Yasin Abbasi ser med gru på eventuelt å skilles fra ham.

Hva 22-åringen tror om fremtiden klarer han ikke svare på. Men han vet hva han håper på.

– At alle i familien får bli i Norge.

Lederen av støttegruppa for familien, Einar Vegge, sier at Abbasi-saken aldri har vært opplagt.

– Det er en komplisert sak. I den siste dommen står det at sterke menneskelige hensyn taler for at de skal få bli i landet. Men så vektet de innvandringsregulerende hensyn tyngst.

Han mener helsetilstanden til moren og hensynet til søsknene bør gi familien oppholdstillatelse.

Norske myndigheter er uenig. Advokaten til familien jobber nå med en begjæring om omgjøring av avslaget.