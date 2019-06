– Afghanistan har 800 millioner gode grunner til å ta imot asylsøkere fra Norge

– Afghanske myndigheter skal tenke seg særdeles grundig om før de begynner å gå bort fra forpliktelsene om å ta imot sine egne borgere.

Jon Helgheim er innvandringspolitisk talsperson i Frp, og kommer med utspillet i forbindelse med Abbasi-saken.

Afghanistan nektet å ta imot de tre Abbasi-søsknene. Helgheim mener slike handlinger kan få konsekvenser for Norges vilje til å gi bistand.

– De har jukset seg til Norge

I 2018 ga Norge snaut 800 millioner kroner i bistand til Afghanistan.

Ifølge Helgheim har landet i Midtøsten dermed 800 millioner gode grunner til å ta imot asylsøkere som ikke har noe i Norge å gjøre.

Abbasi-familien – en mor og tre søsken – har bodd i Norge i sju år. En eldre bror har oppholdstillatelse. Norske myndigheter mener de fire førstnevnte ikke lenger har behov for beskyttelse. Lørdag ble de forsøkt sendt til Afghanistan med tvang.

Abbasi-saken Ekspandér faktaboks Abbasi-familien fra Afghanistan består av mor og de tre søsknene Yasin (22), Taibeh (20) og Ehsan (16).

De yngste søsknene har aldri vært i Afghanistan, mens den eldste forlot landet som treåring.

Familien fikk midlertidig oppholdstillatelse i Norge høsten 2012. Primært fordi de sa at de ikke visste hvor far befant seg, og at de ikke hadde noe mannlig beskyttende nettverk i Afghanistan.

I desember 2012 søkte faren om oppholdstiltatelse i Norge. I Januar 2013 ble søknaden avslått.

I mars 2014 ble også moren og barnas flyktningstatus og oppholdstillatelse tilbakekalt, da hun ikke lenger kunne anses som enslig kvinne uten mannlig nettverk i hjemlandet

Utsendelse er utsatt en rekke ganger. Familien har fått avslag på flere nye søknader om oppholdstillatelse, og asylsaken er prøvd for retten i flere runder.

Lørdag 15. juni 2019 ble familien pågrepet i hjembyen Trondheim og tvangsutsendt.

Moren skal ha blitt bevisstløs ved pågripelsen lørdag morgen, og var bevisstløs under transporten til Istanbul i Tyrkia. På grunn av helsetilstanden ble hun returnert til Norge søndag.

Mandag 17. juni ble også uttransporteringen av barna stanset fordi afghanske myndigheter nektet å ta dem imot. Etter planen skulle søsknene fly fra Istanbul til Kabul mandag kveld.

Norske myndigheter har besluttet å hente søsknene tilbake. Etter det NRK erfarer skal søsknene flys fra Istanbul til Norge tirsdag 18. juni.

Kilde: NTB. NRK har endret faktaboksen etter publisering. Opprinnelig stod det at faren dukket opp i Norge i 2014. I følge UDI kom faren til Norge tre måneder etter familien fikk oppholdstilatelse i 2012. Dette er nå lagt inn.

Da de var kommet til Istanbul måtte moren returneres til Norge av helsemessige årsaker. Afghanistan nektet å ta imot søsknene.

Mange har tatt til orde for at utsendelsen av en så godt integrert familie er umenneskelig. Helgheim er uenig.

– Det er opp til enhver utlending å returnere selv, som de er forpliktet til, eller velge den harde metoden, sier han.

Han kaller Abbasi-saken «helt opplagt».

– Noen har prøvd å jukse seg til Norge. Det skjer dessverre altfor ofte. Når de blir avslørt må de forlate landet.

Familien står fast ved at de ikke har jukset. Advokaten fastslår at de alltid har gitt riktig info til norske myndigheter.

– HAR ALDRI JUKSET: Advokat Erik Vatne tilbakeviser påstanden om at Abbasi-familien har løyet for å få oppholdstillatelse i Norge. Foto: Kirsti Kringstad / NRK

Venstre og KrF er alene i regjeringen om å ønske en oppmykning av asyl- og innvandringspolitikken. Og Aps Rita Ottervik har invitert til å reforhandle asylforliket fra 2015 på bakgrunn av Abbasi-saken.

Helgheim mener raskere uttransportering er det viktigste å endre.

– Sendes ikke til konsentrasjonsleir

– I den norske debatten høres det ut som de sendes tilbake til en konsentrasjonsleir. Slik er det ikke, sier Nils August Andresen.

Redaktøren i den konservative avisen Minerva mener det er problematisk hvis innvandrere får opphold ved å trenere saken sin.

– Vi kan ikke ha et prinsipp om at enhver familie, som ikke har beskyttelsesbehov, kan få opphold i Norge ved å ta saken gjennom systemet og opparbeide seg oppholdstid. Alle afghanere kunne gjort det samme for å få opphold, sier Andresen.

Norske myndigheter fraråder alle å reise til og oppholde seg i Afghanistan.

Begrunnelsen er blant annet hyppige angrep og væpnede kamper, økt kriminalitet, mange miner og udetonerte eksplosiver og betydelig risiko for drap, kidnapping og ran.

PRINSIPPSAK: Nils August Andresen har forståelse for at Abbasi-familien har det vondt. Men han mener saken må behandles prinsipielt. Foto: Espen Breivik / NRK

– Ikke hele Afghanistan er utrygt. I Kabul, hvor kvinnen kommer fra, er det relativt trygt, mener Andresen.

Norske myndigheter skriver ingenting om dette i sine reiseråd.

– Abbasi-familien har beskyttelsesbehov

Helsetilstanden til flere i Abbasi-familien ble verre i løpet av onsdag. De har ikke ønsket å intervjues, utover to korte kommentarer fra de eldste søsknene.

Advokat Erik Vatne svarer på kritikken på vegne av klientene sine.

– Abbasi-familien har beskyttelsesbehov, fastslår han.

Vatne begrunner det blant annet med at Afghanistan er verdens trolig farligste land. I tillegg sier han at familien ikke har nettverk i landet.

De to yngste søsknene har aldri noensinne vært i Afghanistan.