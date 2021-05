Rir på esel hjem fra skolen: – Mye bedre enn å ta skolebussen, synes Aage

– Dette er Jacobsen, og han er skoleskyssen min!

Det sier Aage Bjørnebo-Jenssen fornøyd, og klapper eselet vennlig på ryggen.

Niåringen fra Leksvik i Trøndelag og eselet har blitt svært gode venner.

Kommer skolebussen i møte

Jakobsen vet hva som skal skje når han og matmor Evy Myrabakk går skolebussen i møte.

Et esel er jo vanligvis litt sta. Det er også Jakobsen, men ikke når han skal hente Aage.

– Det er det som er så artig. Når vi skal møte Aage så blir han alltid med og ser etter bussen.

Det sier Evy Myrabakk, grandtanten til Aage. Eller supertanten som familien gjerne kaller henne.

Dette er skoleskyssen til Aage (9) Du trenger javascript for å se video.

Eselet, som står i veikanten og venter, er blitt et vanlig syn i Leksvik.

En tur hos grandtanten med alle dyrene etter skoletid, er blitt svært så populært.

– De andre blir misunnelig, sier Aage som nyter å få ri på esel det siste stykket hjem fra skolen.

Det har blitt mange turer på eselryggen opp lia til supertanten, med utsikt over Leksvik sentrum og Trondheimsfjorden.

Hun har flere dyr i stallen, til stor glede for barna i storfamilien.

Aages to småsøsken, Amund (8) og Vilje (6) er også ofte innom.

Eselet ble kjøpt for fem år siden for at den 25 år gamle varmblodstraveren Prince Of Darkness skulle få selskap.

I båsen sin har Jakobsen selskap av geitene Olaug og Bergljot. Katten Pysa Fætso er også mye der.

GLAD I DYR: Søskenflokken Aage, Amund og Vilje Bjørnebo-Jenssen nyter livet med dyrene hos grandtanten. Her er de sammen med hunden Nitro. Foto: Evy Myrabakk

Gir ro

– De skvetter jo fort om det blir roping og støy, men Aage er så rolig og fin. Dyrene blir så rolige sammen med han, sier Evy.

Aage har ticks, og dyrene gjør han roligere.

– Særlig i perioder hvor det er mer komplekse ticks er det godt å henge fingrene i dyr.

Det sier Linn Bjørnebo-Jenssen, mor til Aage.

Hun sier det er stor stas med dyrene for alle tre ungene, som gjerne drar til supertanten for å ri på Jakobsen. Oldeforeldre har de i nabohuset.

– Når tidsklemma kommer og tar oss, eller jeg sover etter nattevakt, så trør storfamilien til. Vi hjelper hverandre.

Det er ikke bare rideturene som er populære. Dyrene trenger stell, noe som også hører med i stallen.

POPULÆR: Evy Myrabakk er svært populær blant ungene i storfamilien, så hun og dyrene får ofte besøk. Foto: Privat

Fristed

– Strigling og børsting er de også med på. Vi starter alltid med det når vi er sammen med dyrene. De liker selskap, sier Evy Myrabakk.

– Det er artigst å gå tur med Jakobsen da, innrømmer Aage. Geitene blir det mest kos med.

For Aage er stallen til supertanten et fristed, hvor det er godt å få være alene med dyrene. Han er en pliktoppfyllende gutt som har stor omsorg for dyrene, og vil at alle skal ha det bra.

– Med to aktive småsøsken er det kjekt å være her og få all oppmerksomheten, tror den populære grandtanten.

GLAD I Å RI: Aage og lillesøster Vilje tar ofte en tur til supertanten for å ri på eselet hennes, Jakobsen. Foto: Evy Myrabakk

Vil ha Tix på besøk

Akkurat denne våren bærer Aage på en stor drøm, nemlig at Tix kommer på besøk til Testmann Minne skole.

De har noe til felles.

– Vi har ticks begge to. Det føles ganske fint, sier Aage.

– Hva tror du om sjansene til Tix i den internasjonale finalen?

– Vi heier på Tix og tror han vil gjøre det ganske bra. Sangen er ganske fin altså, sier Aage.