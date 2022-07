Det er mye som er farlig for helsen vår. Det er vi fullstendig klar over. Og utallige ganger har vi hørt at for mye salt i maten ikke er bra for oss.

Men kanskje er det enda verre enn vi tror?!

For den ekstra runden med salt som blir strødd over middagen ved matbordet, kan ha svært negative utslag for helsen.

I en ny studie har forskere nemlig funnet at folk som er rause med saltbøssen, har en høyere risiko for å dø tidlig – uansett årsak.

Studien er publisert i European Heart Journal.

– Skummelt

Martine Skjølberg er glad i salt. Det innrømmer hun lett.

– Jeg bruker nok litt for mye salt ved middagsbordet. Veldig glad i det og i Gastromat. Jeg vet jo at det ikke er så bra for meg, sier hun.

Skjølberg synes det er vanskelig å si nøyaktig hvor mye salt hun spiser i løpet av en dag, siden det ikke er så enkelt å måle.

Når hun blir konfrontert med den nye studien, reagerer hun slik:

– Dette høres jo litt skummelt ut. Man har jo ikke lyst til å dø tidlig, men salt er veldig godt da, sier hun med et smil.

Martine Skjølberg sier hun spiser mye salt mat. – Jeg har hørt at smaksløkene kanskje blir litt dempet om man bruker mye salt, sier hun. Foto: Oda Marie Rønning / NRK

28 prosent økt risiko for å dø

Forskerne har tatt utgangspunkt i helsedata fra 500.000 briter i godt voksen alder. Deltagerne ble fulgt i ni år.

Via et nettbasert spørreskjema måtte de oppgi detaljer om eget saltforbruk.

Og ifølge den nye studien viser resultatene at både menn og kvinner som er litt for glad i salt mat, har en større risiko for tidlig død. For menn i 50-årene er det snakk om en reduksjon i levealder på 2,3 år og for kvinner er tallet 1,5.

Sammenlignet med folk som aldri eller sjelden tilfører salt ved middagsbordet, hadde de øvrige deltagerne 28 prosent høyere risiko for å dø før de andre.

– Så vidt jeg vet, er studien vår den første som ser på sammenhengen mellom det å tilsette salt i mat og tidlig død, sier professor Lu Qi i en pressemelding. Han er forsker ved universitetet i New Orleans i USA.

Qi mener at selv en beskjeden reduksjon i inntak av natrium i befolkningen, sannsynligvis vil føre til betydelige helsegevinster.

Saltbøssen er et fast inventar på de fleste kjøkken. Men ifølge ekspertene er natrium en risikofaktor for folkehelsen. Foto: Pixabay

Spiser dobbelt så mye som anbefalt

På Helse-Norge sine nettsider anbefales det norske folk å velge matvarer med lite salt.

Ei halv teskje er det meste man bør å ha i seg i løpet av en dag. I gjennomsnitt spiser vi det dobbelte av denne anbefalingen.

Monica Sørensen er seniorrådgiver i Helsedirektoratet. Hun sier studien er interessant, men at årsakene til for tidlig død er sammensatt, og at saltinntak er en av mange livsstilsfaktorer.

– For eksempel kan det være andre kjennetegn ved personer som salter maten mye som også bidrar til for tidlig død, sier hun til NRK.

Sørensen mener høyt saltinntak er en viktig risikofaktor for dårlig folkehelse. Og forteller at Norge har stilt seg bak Verdens helseorganisasjon sitt mål om å redusere inntaket med 30 prosent innen 2025.

– Intensjonsavtalen om tilrettelegging for et sunnere kosthold mellom helsemyndighetene og matbransjen er viktig i denne sammenhengen, forklarer seniorrådgiveren.

Inntaket bør ned

Omtrent 70 prosent av saltinntaket i vestlige land kommer fra bearbeidet og tilberedt mat.

8–20 prosent av krydderet blir tilsatt ved matbordet.

I den nye studien har forskerne tatt hensyn til ulike faktorer som kan påvirke utfallet. De har blant annet sett på inntak av alkohol, etnisitet, kjønn, sykdommer, BMI og fysisk aktivitet.

Annika Rosengren er professor ved Sahlgrenska akademiet ved Universitetet i Göteborg. Hun har ikke deltatt i selve studien, men mener at et redusert saltinntak i den generelle befolkningen vil kunne påvirke helsen vår positivt.

– Det er ikke mulig å fjerne salt fra alle produkter. Og friske folk som har et normalt forbruk, bør ikke bekymre seg. Men det å ikke tilsette ekstra salt i den maten du spiser, er i alle fall ufarlig, sier hun.