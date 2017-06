«The Big Bang Theory» til Norge for å motta Stephen Hawking-pris

Det er totalt tre stykker som får Stephen Hawkings pris for fremragende forskningsformidling.

I går ble det klart at den franske musikeren Jean-Michel Jarre, den amerikanske situasjonskomedien «The Big Bang Theory» og fysiker Neil deGrasse Tyson får den gjeve prisen som skal deles ut under Starmus-festivalen i Trondheim.

– Det har kjempemye å si at at disse prismottakerne kommer til Trondheim. Det er en ærefull pris å få, og de ser veldig frem til å komme hit, sier kommunikasjonsrådgiver ved NTNU, Anne Sliper Midling.

Hun forteller at også folkene bak «The Big Bang Theory» kommer til Norge under Starmus-festivalen, men de har ikke fått informasjon om akkurat hvem som kommer enda.

– Det er veldig stas, og det har mye å si for festivalen, sier Midling.

Musiker Jean-Michel Jarre, astrofysiker Niel deGrasse Tyson og festivalsjef Garik Israelian. Foto: NTNU / Starmus

Snakket om Parisavtalen

Både Jarre og Tyson var i går til stede under en pressekonferanse i New York om Starmus.

Tyson er en engasjert fysiker og svært populær forskningsformidler i USA. Han var blant annet ansvarlig for tv-serien Cosmos, A Spacetime Odessey.

Tirsdag benyttet han muligheten til å si hva han mener om at Trump vil trekke USA ut av Parisavtalen. Han mener at det var akkurat det Donald Trump lovte velgerne, og at Trumpvelgerne har ansvaret.

– I et fritt samfunn må folk tro og tenke det de vil. Men hvem valgte egentlig personen? Var de fullt informert da de gjorde det? Hvis de er det, kan man ta enhver beslutning man vil, sier Tyson.

– Hvis man vil trekke seg ut av Parisavtalen, og gjør det med kunnskap om de vitenskapelige konsekvensene av det, da gir et fritt samfunn deg full rett til å gjøre det. Men hvis man gjorde det uten å vite konsekvensene av det, da er det begynnelsen på slutten av et informert demokrati, legger han til.

Under Starmusfestivalen skal han være leder for en samtale mellom månevandrerne, samt motta medaljen fra Hawking som er en klokke i 18 karat gull, gitt av Omega. Festivalen arrangeres 18–23 juni, og vertskap for festivalen er NTNU.

Den verdenskjente astrofysikeren, Stephen Hawking, kommer også til Trondheim for å holde foredrag under Starmus-festivalen i juni.

Derfor får de pris

Chuck Lorre er en av skaperne bak «The Big Bang Theory» og «Two and a Half Men». Foto: Reuters / Reuters

​«The Big Bang Theory» er en amerikansk situasjonskomedie som er laget av CBS/Warners Bros. Television. Serien har de siste årene hatt oppimot 20 millioner seere, og er i nå sin ellevte sesong.

Serien kretser rundt partikkelfysikk, og fire av hovedpersonene har vitenskapsrelaterte jobber. Flere vitenskapsstjerner har vært med i serien, og mange av dem kommer til Trondheim i juni. Det gjelder nobelprisvinner Georg Smoot, Brian Greene, Neil deGrasse Tyson og Stephen Hawking.

Tyson får prisen for sin eksepsjonelle og unike måte å kommunisere vitenskap på gjennom sine populære tv-program, bøker, intervjuer og foredrag, heter det i en pressemelding fra NTNU.

Jean-Michel Jarre får prisen fordi han i over 40 år har vært en pioner innen elektronisk musikk. Med over 80 millioner solgte album i hele verden, har Jarre ikke bare blitt kjent for sin musikk, men også for sin visjon og gjennom hans spesielle utendørskonserter. Musikken hans er sterkt koblet til verdensrommet.