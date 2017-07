«Skam-Noora» i ny trønder-rolle

– Hva hun skal spille, har vi lyst til å bevokte som en statshemmelighet, sier Mads Bones, som står bak stykket «Slaget på Testikkelstad» sammen med Olve Løvseth, Ole Christian Gullvåg og Kyrre Havdal, til Adresseavisen.

Nyheten om Pettersens deltakelse er resultat av en lekkasje, så Bones ønsker altså ikke å gå noe nærmere inn på hvilken rolle hun er tildelt i stykket.

Pettersen hadde også en rolle i «Robin Hood- Rai Rai i Sherwoodskogen», av de samme regissørene, som gikk på Trøndelag Teater i vinter.

«Slaget på Testikkelstad», som beskrives som en ellevill musikalkomedie i historisk ukorrekt speldrakt, spilles for fjerde år på rad i Sverresborg Trøndelag Folkemuseum. I år spilles spelet for siste gang, tross enormt god mottakelse hos publikum. Alle de 6.000 billettene til forestillingene ble nemlig solgt ut for tre uker siden.

– Det er helt eventyrlig for oss. Det vitner egentlig bare om at vi har holdt Trondheim sulten på spel-parodi, sier Bones.

Stykket spilles 1. til 10. august.