Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Det ble tacofredag og filmkveld i stedet for å kjøre til hytta på Savalen, sier småbarnsfar Erik Slåen.

Det høres kanskje godt ut, men det var ikke taco og film som var planen.

Fra at Trondheim har vært en by uten ny, påvist smitte fem dager på rad denne uka, har situasjonen nå snudd til at inntil tusen familier på kort tid har havnet i karantene og ventekarantene.

Familien Slåen har bagene pakket, og påskeplanene er klare. Men i dag endte hele trinnet til datteren Pernille i ventekarantene.

Planene om påske på hytta på Savalen må utsettes.

– Vi er begge fra Østerdalen og har sett fram til å treffe besteforeldre vi har sett minimalt det siste året, sier Slåen.

ØSTERDALEN MÅ VENTE: Mari Svee, Erik Slåen og de to barna Pernille og Theodor starter påskeferien med å havne i ventekarantene. Foto: Morten Andersen / nrk

Smitte blant barn

Kommunedirektør i Trondheim, Morten Wolden, bekrefter at det er blant barn det er påvist smitte i Trondheim.

Ni skoler er berørt.

Bare ved Singsaker skole er 109 elever og 25 ansatte blitt sendt i ventekarantene aller siste dag før påskeferien.

– Vi blir litt oppgitt. «No igjen» er reaksjonen. To trinn er ute i ventekarantene, og folk er veldig spente på hva som blir resultatet av testene, sier rektor ved Singsaker skole, Espen Byhagen.

Vent seg til situasjonen

Familien Slåen har et lite håp om at det kan bli fjellpåske.

– Vi venter på beskjed fra smittevernkontoret, og håper vi kan få til å reise ut av Trondheim.

Også kommunedirektøren har tro på at ikke fullt så mange familier vil bli værende i karantene hele påska.

– Vi må huske at en del er i ventekarantene og at dette ikke trenger berøre så mange familier langt inn i påska. Og så går det an å feire påske innenfor kommunegrensene også, sier Morten Wolden.

FERIERE I TRONDHEIM: Kommunedirektør i Trondheim, Morten Wolden, sier de berørte familiene må ta påskeferien innenfor kommunegrensene. Foto: Ingrid Lindgaard Stranden / NRK

Ødelagte ferieplaner til tross, Slåen mener dette er småting mot hva andre går gjennom.

– Folk opplever oppsigelser, permisjoner, sykdom og usikkerhet. Vi er friske og raske. Det er ikke synd på oss, slår familiefaren fast.