«Kjerringa med staven» blir avvist ved kirkelige begravelser

Lars Erik Svanholm sier de får stadig flere begravelsesseremonier. Foto: Grete Thobroe / NRK

Mange pårørende ønsker seg i dag sanger avdøde hadde et forhold til i stedet for de tradisjonelle salmene.

– Det er ofte kjente viser eller folkesanger som blir avvist. «De nære ting» er en vanlig sang, og når pårørende sier avdøde var glad i «Kjerringa med staven», er det ikke sagt at de får den i kirka, sier daglig leder i Svanholm Gravferd i Trondheim, Lars Erik Svanholm.

Møter motstand

Han opplever ofte motstand fra Kirken når musikkønskene til de pårørende blir presentert.

Det er organisten og presten som har det siste ordet til hvilken musikk som kan spilles i kirka.

– Det skjer ukentlig at vi får forespørsler som kirka ikke kan innfri. Noen kan ta den i en minnestund, men det har ikke alle. I de verste tilfellene trekker de pårørende seremonien ut av kirka, sier Svanholm.

Det går som regel greit til slutt, og det er kirka de fleste bruker fortsatt ved begravelser. Men Svanholm ser en klar tendens til at flere velger livssynsåpne seremonier.

– Etter at departementet la ut en ny mal om dette, har vi gått fra 10–15 seremonier i året, til 150–200 seremonier, sier Svanholm.

Engasjerer

Mange har det klart for seg hvilke låter de ønsker at spilles i sin egen begravelse. Da radioprogrammet God Morgen Trøndelag bad om å få innspill til sanger folk ønsker seg, rant det på med forslag.

End Of The Line med Traveling Wilburys, Always Look On The Bright Side Of Live med Monthy Python, You'll Never Walk Alone av Gerry & the Pacemakers og Highway To Hell med AC/DC er noen av låtene som ønskes av folk.

Enklere liturgi

Også i Oslo og andre byer er dette et kjent tema, og flere har utfordret kirka om å tilby en enklere liturgi ved begravelse.

Kommende biskop, Herborg Finnset, ønsker å komme tidligere i dialog med pårørende om valg av låter under begravelser. Foto: Bent Lindsetmo/NRK

Kommende biskop i Nidaros bispedømme, Herborg Finnset, synes de kommer folk i møte. Hun mener målet er å lage en så god og verdig begravelse som mulig, og tror mye kan løses dersom man kommer i dialog på et tidlig tidspunkt.

– Men jeg skulle ønske at musikerne kunne komme tidligere inn i samtalene med de pårørende de gangene det oppstår gnisninger eller konflikter, sier hun.

Harald Rise er professor i kirkemusikk ved NTNU som utdanner organister.

– Forskning viser at kirkemusikerne utviser fleksibilitet og medmenneskelighet i sånne situasjoner. Toleransen er stor, mener han.