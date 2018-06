«Kjenner folk som skal få i oppgave å straffe deg om du ikke skifter holdninger og meninger»

NRK fortalte i forrige uke om Torbjørn Skårstad (71) fra Levanger i Trøndelag, som feilaktig ble stemplet som evneveik og sendt på spesialskole da han var 12 år gammel.

Levanger kommunestyre bestemte seg for å beklage overfor Skårstad – men politikerne nektet samtidig å gi ham en oppreisning på 250.000 kroner.

Før møtet, i et siste forsøk på å få kommunen til å snu, sendte tidligere generalsekretær i stiftelsen Rettferd for taperne, Ola Ødegaard et brev til en politiker for å påvirke avstemmingen.

E-posten er anmeldt til politiet, som kommer til å etterforske saken. Foto: Skjermdump av e-post

– Ikke noe trusselbrev

Der skrev Ødegaard blant annet dette:

«Jeg vet nesten ikke hva jeg skal si til deg, men det er for jævlig at en [ ...] kan ha slike meninger og holdninger. Du skal få merke at du skal bli straffet for dine uttalelser, det skal jeg sørge for etter møtet onsdag, om du ikke støtter Skårstad nå!!!.»

«[ ...] jeg kjenner folk i Levanger som skal få i oppgave å straffe deg om du ikke skifter holdninger og meninger. HUSK DET!!!»

– Jeg skrev en sterk anbefaling om at han måtte stemme til fordel for Torbjørn. Jeg oppfatter ikke dette som noe trusselbrev. Det er klart det ikke var det, sier Ødegaard til NRK.

Torbjørn Skårstad var bare 12 år da skoleansvarlige i kommunen mente at han var evneveik. I 1960 ble han tatt ut av barneskolen og sendt til spesialskolen for evneveike på Røstad i Levanger. Foto: Privat

Ordfører: – Fullstendig uakseptabelt

Før kommunestyrets behandling av Skårstad-saken fortalte ordfører Robert Svarva (Ap) at det han kalte et «trusselbrev» var anmeldt til politiet.

– Som folkevalgt, uansett mening, skal man ikke finne seg i trusler. Det er fullstendig uakseptabelt. Det finner vi oss ikke i, sa Svarva under kommunestyremøtet.

Ordfører Robert Svarva (Ap). Han mener oppreisning er et statlig ansvar. Foto: NRK

NRK har snakket med politikeren som fikk e-posten. Han ønsker ikke å stå fram med navn.

– Jeg oppfatter e-posten som et personangrep og en trussel. Så lenge saken er under etterforskning ønsker jeg ikke å kommentere saken, sier politikeren.

Etterforskningsleder ved Levanger lensmannskontor, Tor Klevmo, sier politiet vil etterforske saken og brevet som er sendt til politikeren.

– Vi vil foreta nødvendige avhør, sier Klevmo til NRK.

Kommunestyrepolitikeren som fikk e-posten vil ikke kommentere vedtaket som ble gjort og at kommunen sa nei til å gi en oppreisning til Torbjørn Skårstad. I vedtaket står det at kommunen mener dette er et statlig, og ikke et kommunalt ansvar.

Angrer ikke

Ødegaard sier han velger å stå fram og at han ikke angrer på e-posten han sendte.

– Jeg ville ha fram mine meninger i denne saken. Det var ingen trussel, og jeg er sikker på at politiet henlegger saken, sier Ødegaard.

– Du skrev at han ville bli straffet, hva mente du med det?

– Nå blir det kommunevalg høsten 2019. Da vil jeg gjøre det jeg kan for at de 561 som hadde samlet inn underskrifter for å få tatt opp saken i kommunestyret, at de stemmer imot at politikeren skal gjenvelges.

– Kunne e-posten som ble sendt bli misforstått?

– Nei, det skjønner jeg ikke går an.

Svært ulik praksis for erstatning

Mange som gikk på spesialskoler for evneveike har fått erstatning i Norge, men praksisen er svært ulik. To tredjedeler av de norske kommunene har eller har hatt en oppreisningsordning.

Dette innbefatter både barn som er plassert på tidligere spesialskoler og barnehjem, ifølge en oversikt fra stiftelsen Rettferd for taperne.