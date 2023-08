Hovudvegane mellom aust og nord i landet er stengde på grunn av øydeleggingar etter ekstremvêret «Hans».

Det betyr lange omvegar og forsinkingar for transport av varer.

Og mellom Trøndelag og Austlandet går omvegen via Engerdal. Men her eg vegen smal og kronglete.

– Det er med naudsynte varer me køyrer via Engerdal på grunn av dårleg veg.

Det fortel HMS og kvalitetsleiar Lorents Stenseth i Leiv Strand transport AS, og seier at den alternative ruta til dette går via Sverige.

– Men det er ei svært lang rute med ekstrakostnadar for oss og ekstrakostnadar for kundane.

Stengde vegar betyr lengre arbeidsdagar og fleire kilometer bak rattet for sjåførane på omvegane.

Difor får sjåførane no lov til å køyre lengre utan kvile.

Travle dagar for Lorents Stenseth, HMS og kvalitetsleiar i Leiv Strand transport AS. Foto: Eivind Aabakken / NRK

Unntak i køyre- og kvilereglane

– Sjåførane er underlagt kviletid og reglar om det som er ganske strenge. Men heldigvis har myndigheitene no fått til ein viss dispensasjon på dette, seier Stenseth.

Statens vegvesen gjev mellombels dispensasjon for kviletid for sjåførar i gods- og persontransport.

No kan sjåførane køyre lenger utan kvile, på grunn av lange omkøyringar og forsinkingar.

– Trafikksikkerheita og sikkerheita til sjåførane våre eg det me prioriterer høgst, seier Stenseth.

Han håpar på ei utbetring av dei alternative vegane i framtida.

Dette er unntaka frå køyre- og kvilebestemmingane Ekspander/minimer faktaboks Dagleg køyretid skal ikkje overstige 10 timar (tidlegare 9 timar)

Kvar veke skal køyretida ikkje overstige 60 timar (tidlegare 56 timar)

Samanlagt køyretid i løpet av to etterfølgande veker skal ikkje overstige 100 timar (tidlegare 90)

Samanhengane køyretid før pause skal ikkje overstige 5 timar (tidlegare 4,5 timar)

Ein sjåfør kan ha eit uavgrensa tal reduserte døgnkviler mellom to kvileveker (tidlegare avgrensa til tre) Unntaka gjeld til og med 20. august 2023. Kjelde: Statens vegvesen

Fleire vogntog på smal grusveg i Alvdal. Du trenger javascript for å se video. Fleire vogntog på smal grusveg i Alvdal.

Køyrer der det er trygt

På grunn av stengde togstrekningar har ein del varetransport blitt flytta frå tog til bil.

– Det går greitt mange stader, men det er også nokre stader der bilane heller ikkje kjem fram på grunn av vatn og øydelagde vegar.

Det seier Kenneth Tjønndal Pettersen, pressesjef i Posten Bring.

Pressesjef i Posten Bring, Kenneth Tjønndal Pettersen seier dei berre køyrer på vegar som er godkjent for køyretøya dei no må bruke til varetransport. Foto: Posten Bring

– Me køyrer berre på vegar der det er trygt for våre sjåførar å køyre. Derfor er det fleire stader me må køyre omvegar.

Og på grunn av dette vil det bli store forsinkingar av pakkar, post og gods.

– Dei fleste stader er forsinkingane på 1 til 3 dagar, men i Innlandet er det fleire stader me ikkje får levert slik det er no, legg Pettersen til.

Posten Bring har daglege møter og vurderer situasjonen og sikkerheita fortløpande.

– Det er krevjande forhold me no arbeider under. Sikkerheita til sjåførane våre har høgst prioritet. Det vil dessverre oppstå forsinkingar fordi me ikkje får frakta varene slik som me pleier.

– Vatnet finn sine vegar, det same gjer vareflyten

Eksportnæringa i Møre og Romsdal har også hatt fleire krisemøte dei siste dagane, men førebels er ingen hardt råka.

– Vatnet finn sine vegar, det same gjer vareflyten, seier Einar Arve Nordang, logistikksjef for Stabburet AS i Stranda.

Einar Arve Nordang i Stabburet AS. Foto: Alf-Jørgen Tyssing / NRK

Ein del av frakta til Stabburet går no via Filefjell og Sogn.

– I går fekk me alt kjøtet me venta på og all mat som var bestilt vart henta, seier Nordang.

Frakt av fersk fisk ser òg ut til å gå greitt trass i stengde vegar.

– Me hatt litt utfordringar, men det løyser seg, seier Edmund Slottsvik, leiar for Hofseth Logistics. Dei fraktar frisk frå Sunnmøre og ut i heile verda.

– Korleis i alle dagar skal me få fram fisken, tenkte me i går. Men det løyser seg med at me køyrer via Trøndelag og nokre bakvegar i Østerdalen, fortel Slottsvik.

Rostein AS på Harøya fraktar all fisk sjøvegen, og er dermed ikkje særleg påverka av veg-situasjonen.