«Evig søndag» er klar for teaterpremiere

– Jeg har ikke lest boken siden jeg skrev den for fem år siden, så jeg er spent og litt redd for hvordan jeg kommer til å reagere når jeg ser stykket. Men det er først og fremst stas, sier Linnéa Myhre, når NRK møter henne to dager før premieren på teaterstykker «Evig søndag».

Det er bloggeren og forfatterens selvbiografiske roman, som er utgangspunktet for denne forestillingen. Den handler om spiseforstyrrelser og depresjon, og om et ungt menneske som lengter etter kjærlighet og anerkjennelse.

– Sier noe om vår tid

Trine Wiggen har bearbeidet manuset og har regien. Foto: Grete Thobroe.

Boken er skrevet i dagbokform, men regissør Trine Wiggen har fått frie tøyler til å bearbeide teksten.

– Jeg synes teksten sier noe om vår tid. Jeg synes det er besnærende og interessant at noen kan slutt å spise, og nesten sulte seg til døde. Hva ligger bak?, sier Wiggen, som selv ringte superbloggeren og spurte om hun kunne lage teaterstykke.

To skuespillere

Forestillingen er bygd på forfatter og blogger Linnéa Myhres beskrivelser av sine depresjoner og spiseforstyrrelser. Foto: Grete Thobroe

I de to rollene finner vi Lina Hindrum, nyutdannet fra Kunsthøgskolen i Oslo, og en av veteranene ved Trøndelag Teater, Øyvind Brandtzæg. Hindrum, som selv er fra Trondheim, debuterer som skuespiller på Studioscenen i helga.

– Jeg merker at jeg er litt nervøs, men det går greit, sier Hindrum.

Hun har selv slitt med spiseforstyrrelser da hun var yngre, men synes hun klarer å distansere seg til rollen, som i stor grad er en monolog.

– Det er jo Linnéa Myhre som har skrevet romanen, med utgangspunkt i hennes liv. Og jeg synes det er fint at det er noen andres tekst, at det ikke er jeg som har skrevet det, sier Hindrum.

Håper publikum blir fornøyd

Myhre vil også sitte i salen og se forestillingen på lørdag, for aller første gang.

– Jeg håper folk kommer og ser det, og at det kommer gode tilbakemeldinger på stykket, sier Myhre.