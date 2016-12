– Visste ikke at vi drev rett mot skjæret

Jørgen Skarsvåg og faren Jan Arild var på Frøyfjorden mellom Frøya og Dolmøya sent tirsdag kveld da fiskebåten gikk på grunn.

Fiskebåten Emma smalt inn i et skjær og alt gikk veldig fort da båten veltet kraftig til siden.

– Det gikk steikfort, forteller Jørgen Skarsvåg (20).

Både redningsskøyte, redningshelikopter og flere båter ble satt inn for å hjelpe til.

Flere båter og redningshelikopter deltok i redningsaksjonen i Frøyfjorden. Foto: Petter Vidar Vågsvær

Feilberegnet

Like før grunnstøtinga vasket han rom nede i båten, mens faren var på dekk og fiskebåten drev på sjøen uten motor.

– Vi feilberegnet. Strømmen skiftet retning. Dermed drev vi plutselig en annen retning rett mot skjæret.

De visste begge godt om skjærene i Frøyfjorden.

Far og sønn klarte å få på seg overlevingsdraktene, mens de ventet på hjelp.

– Vi prøvde å få båten av grunna, men hadde ingen sjanse til å klare det.

Onsdag ble det klart at båten ikke kan berges etter grunnstøtinga. Foto: Petter Vidar Vågsvær

Slapp å hoppe i sjøen

Hovedredningssentralen fikk nødmelding fra fiskebåten Emma klokka 23.20 tirsdag.

De to fiskerne klarte å holde seg fast og bli i båten, og de ble berget da det kom en båt fra et oppdrettsanlegg i nærheten.

– Vi slapp å hoppe i sjøen, forteller Jørgen Skarsvåg.

Onsdag har de fått bekreftet at fiskebåten som havarerte ikke kan berges.

– Vi kjøpte båten for bare ett halv år siden.

To båter gikk på grunn på skjæret

En annen lettbåt som deltok i redningsoppdraget, gikk også på grunn på skjæret i Frøyfjorden.

De to ombord tok seg opp på et skjær. Her ble de hentet av et Sea King redningshelikopter fra Ørland.

Det blåste kraftig på kysten lenger sør, men hovedredningssentralen sier området der grunnstøtingene skjedde er skjermet, og at det var forholdsvis greie forhold under redningsaksjonen.

– De holdt seg fast i en stake på skjæret. Vi heiste dem opp og det hele var udramatisk, forteller fartøyssjef på redningshelikoptret, Asbjørn Singstad.

Far og sønn om bord slapp å hoppe i sjøen. De holdt seg fast og ble berget av en båt i området. Du trenger javascript for å se video. Far og sønn om bord slapp å hoppe i sjøen. De holdt seg fast og ble berget av en båt i området.