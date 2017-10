– Vi trenger et grasrotopprør mot menneskehandel

Maria Ulla er en av mange engasjerte mennesker som vil gjøre en forskjell for folk som ikke har det så godt som hun selv.

– Vi vil fokusere på at det ikke er greit med menneskehandel, sier hun.

– Jeg har arbeidet med ei jente som er utsatt for nettopp menneskehandel i Ecuador i Sør-Amerika og sett hvordan de blir krenket psykisk og fysisk. Vi prøvde å hjelpe dem til å finne nye måter å tjene penger på uten å selge kroppen sin, sier Ulla.

– Det er viktig at folk for se at vi er en gjeng som er mot det her, sier Maria Ulla Foto: Bent Lindsetmo / NRK

Flere enn før

Walk for freedom er en stille markering. Målet er at mennesker i hele verden skal stå opp mot vår tids slaveri. I år er 18 Norske byer med. I fjor var det 13. I verdensmålestokk er 50 land med.

– Alle er vi ansvarlige for at vi ikke kjøper tjenester som er så billige at de ikke kan innfri alle krav om lønns og arbeidsforhold, sier toppolitiker i Trondheim, kommunalråd Geirmund Lykke (KrF).

Han holdt appell på vegne av Trondheim kommune.

– Vi trenger et grasrotopprør, sier kommunalråd Geirmund Lykke (KrF) i Trondheim. Foto: Bent Lindsetmo / NRK

– Det er strålende med det folkelige engasjementet vi ser her i dag, sier Lykke og viser til ei lang rekke mørkkledde mennesker som går i rekke. Rundt 400 i tallet.

– Vi trenger et grasrotopprør.

– For lite oppmerksomhet

– Det er et stort problem at menneskehandel får for lite oppmerksomhet, sier Stian Sandø, mest kjent som programleder i vitenskapsprogrammet Newton.

Han tror kanskje det kan ha sammenheng med at vesten tjener på billige varer

Han er konferansier her.

– Det er viktig at vi kan vite at produktene vi kjøper er laget uten slaveri eller menneskehandel, sier konferansier Stian Sandø. Foto: Bent Lindsetmo / NRK

– At ett menneske blir slave hver trettiende sekund i verden, er vanvittig, sier han.

– Derfor er det viktig at vi kan vite at produktene vi kjøper er laget uten slaveri eller menneskehandel.

Flere medarbeidere

Dette er viktig å markere fordi det ennå finnes slaveri, sier en av initiativtakerne bak markeringa i Trondheim, Heidi Midtlid..

– Målet er å bevisstgjøre folk om at dette er en kriminalitet som faktisk skjer. Uten at folk er klar over det, kan bakmennene fortsette å utnytte mennesker.

– Kampen mot menneskehandel et ansvar alle bør ta, sier Heidi Midtlid. Foto: Bent Lindsetmo / NRK

Oppfordringa fra henne er at folk sjekker selv. Har varer og tjenester en pris som er for utrolig til å være sant, så er det ofte det.

Hun er fornøyd med oppslutninga i Trondheim. Den er økende, også når det gjelder folk som vil bli medarbeidere. Og menneskehandel har fått mer oppmerksomhet de siste åra.

– Men samtidig er kampen mot menneskehandel et ansvar alle bør ta, sier hun.