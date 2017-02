– «Ferskingkursene» våre har blitt spesielt populære. Her lærer vi bort alt fra hvordan man pakker sekken riktig og bruker en ubetjent hytte, til bruk av kart og kompass og andre grunnleggende ferdigheter, forteller Mette Øinæs Habberstad, kommunikasjonssjef i Den Norske Turistforening.

Mette Øinæs Habberstad, kommunikasjonssjef i Den Norske Turistforening mener folk må få mer friluftskompetanse. Foto: Den Norske Turistforening

Siden i fjor har foreningen hatt stor vekst i medlemmer. Flere ønsker å bruke hyttene og blir med på fellesturer.

– Det er kjempegledelig med så stor pågang, men vi opplever en del uerfarne folk på tur og ser at det er viktig å fylle på med friluftskompetanse så de kan ta ansvar for egen sikkerhet.

Man må forberede seg

Neste uke starter vinterferien og vi er inne i den store utfartshelgen til hytter og fjell rundt om i landet.

– Vi skylder oss selv og hverandre at vi forbereder oss godt til ferien. Været og snødekke forandrer seg fra time til time og det er opp til den enkelte å forberede seg slik at det ikke skjer uhell eller ulykker, sier observatør for snøskredvarslinga, NVE, Tor Olav Naalsund.

Observatør for snøskredvarslinga, NVE, Tor Olav Naalsund sier folk må forberede seg godt til tur. Foto: Stig Storheil / NVE

Det er meldt skredfare flere steder i landet, også i Trøndelag. I høyfjellet er det ustabile forhold med kraftig vind og ustabil, fersk snø. Naalsunds hovedregion er Trollheimen.

– Der vil nedbørsmengden og vind styrke skredfaren fremover, men det vil endre seg fra dag til dag. Derfor er det viktig at folk sjekker info om skredfare på nettstedet varsom og starter turene i trygge og kjente områder.

Turistforeningen tilbyr også kurs og fellesturer til de som ønsker å ferdes i fjellet.

– Vi holder skredkurs og toppturkurs som kan være viktige å ta nå opp mot vinterferien. I vinterferien arrangerer vi også over 250 fellesturer med erfarne turledere over hele landet, sier Habberstad.

Fokuserer på lek

– I norsk friluftsliv er det fokus på at du selv er ansvarlig. Derfor burde folk gå tur med noen som har kompetanse eller lære seg selv, forklarer Habberstad.

I tillegg til å finne info på nettsteder som «yr »og «varsom», kan man nå bruke mobilappen «Bratt». Norges Geotekniske Institutt lanserte denne uka appen hvor man får tilgang til helningskart over hele Norge og sin egen posisjon.

– Appen vil hjelpe deg å sjekke skredfaren i bakkene rundt deg. Det er viktig for oss å fokusere på at ski skal være turglede og lek, og ikke nødvendigvis det å være tøff og stå ned de bratteste bakkene, fortsetter hun.

– Mitt tips er å heller fokusere på å finne de gode snøforholdene for ski istedenfor hvilken topp man skal gå til, avslutter Naalsund.