– Jeg er skuffet, men vi fortjente ikke å vinne og resultatet er rettferdig. Vi kontrollerte kampen i starten og burde ha scoret da, sa Rini Coolen etter kampen.

Franck Boli og Marius Lundemo scoret hvert sitt mål i 1–1 kampen på Lerkendal. Rosenborgs målscorer var skuffet etter kampslutt.

– Det er for dårlig. Stabæk er et lag vi skal slå hjemme. Vi kom oss i riktig posisjon ofte, men vi slet med den siste pasningen. I siste halvdel av andre omgang ble vi for statiske og slet med å finne hverandre, sa Lundemo.

MÅLSCORER: Marius Lundemo scoret Rosenborgs mål mot Stabæk. Målet var hans andre på to kamper Foto: Stein Lorentzen / NRK

Selv om Rosenborg startet kampen best, skapte Stabæk skapte de fleste sjansene på kontringer.

– De ønsket å kontre og vi slet med å demme opp for det. Vi slapp de til på for mange store sjanser.

Med seier i kampen ville Rosenborg ledet Eliteserien, etter at Brann tapte 5-1 mot Molde.

Berg fornøyd, Demidov skuffet.

– I dag er jeg skuffet over at vi ikke fikk med oss alle poengene. Vi tok jo ledelsen og gjorde det vanskelig for forsvaret til Rosenborg, sa Demidov.

Den nye Stabæktreneren Henning Berg er fornøyd med kampen.

– Jeg synes vi gjorde en god kamp og det kunne fort ha blitt to poeng til. Vi jobbet sammen defensivt og hadde de største sjansene. Det er vanskelig å komme til Lerkendal. Rosenborg hadde mye ball, men jeg synes at vi forsvarte oss bra. Vi hadde noen gode kontringer og litt spill etter hvert, sa Berg etter kampen.

FORNØYD: Henning Berg var fornøyd etter kampen. Foto: Anne Heidi Røstad / NRK

Franck Boli var frempå i det 52. minuttet og scoret kampens første mål. Moussa Njie driblet seg inn fra kanten og slo inn til Boli som scoret sitt femte mål i årets eliteserie.

– Vi tenkte at vi skulle angripe mer i andre omgang, men vi fikk et raskt mål imot. Da satte vi inn en ekstra angrepsspiller, men det gav motstanderen mye rom å kontre i, sa Coolen.

Marius Lundemo utlignet etter 59 minutter etter et frispark som ble slått inn til Tore Reginiussen på bakerste stolpe. Han la ballen til rette for Lundemo som kommer fra Bærum. Dermed kunne han enkelt skli ballen forbi en utspilt Sandberg i målet.

Vitamininnsprøytning

Neste helg møter Stabæk Molde på hjemmebane, før de reiser til Haugesund.

– Dette er en viktig vitamininnsprøytning for oss. Det er noe vi trenger med kampprogrammet vi er inne i. Vi er fornøyde med mye av det vi presterer her i dag, sa Berg.

14 046 tilskuere var til stede på Lerkendal. I Kristiansund spilte Ranheim 0–0 mot Start i kveld.

Rosenborg ser fremover

Rosenborg satser på å få inn noen ekstra spillere før overgangsmarkedet stenger på onsdag.

– Vi har en liten tropp, da er det vanskelig å restituere mellom kampene. Men slik er det når man ønsker å spille i Europa. Vi ser etter flere signeringer, men flere spillere kommer tilbake fra skader, så jeg får flere spillere å velge i de neste ukene.

Gammel kjenning tilbake på Lerkendal

John Hou-Sæther ble solgt fra Rosenborg i fjor sommer. Trønderen var i kveld tilbake på Lerkendal. Også Vadim Demidov spilte for Rosenborg fra 2008 til og med 2010. I de 56 første minuttene var Hou Sæther banens eneste trønder, men antall trøndere ble doblet da Erik Botheim kom inn for Rosenborg.

Nysigneringen Issam Jebali spilte ikke kveldens kamp ettersom tunisieren ikke hadde arbeidstillatelsen klar. Spilleren kom fra svenske Elfsborg tidligere denne uken, men Rosenborg lyktes ikke med å få arbeidstillatelsen klar før kveldens kamp.