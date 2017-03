– Vi får ikke vite hvorfor vi skal sammenslås

Onsdag var de fire kommunene i Ytre Namdal som skal tvangssammenslås samlet i Rørvik i Vikna for å bli informert om situasjonen.

Leka, Vikna, Nærøy og Bindal er de fire kommunene som skal tvangssammenslås. I Nærøy sa i fjor nesten 68 prosent ja til å slå seg sammen med Vikna. Vikna gikk i motsatt veg og 69 prosent stemte nei.

Nærøy er den eneste av de fire kommunene som har fattet et positivt vedtak.

– Vi er 1470 innbyggere i kommunen som er svært undrende til hva som har skjedd og hvorfor, sa ordfører i Bindal kommune, Britt Helstad (Ap), under dagens møte

Håper på ny storkommune

Stortingsrepresentant for Venstre, André N. Kjelstad håper at de fire kommunene klarer å lage en ny storkommune. Foto: Kjartan Trana / NRK

Venstre som støtter regjeringen i sammenslåingen hadde lite trøst å komme med onsdag.

– Mange snakker om tvang i mange henseender. Jeg skal love dere at når vi flytter ut statlige arbeidsplasser, så skjer ikke det helt frivillig heller, sa stortingsrepresentant for Venstre, André N. Kjelstad under dagens møte.

– Nå håper vi virkelig at Ytre Namdal går i gang med å bygge en ny kommune for framtida og for ytre Namdal, sier han til NRK.

– Et nederlag for demokratiet

Ordfører i Leka, Per Helge Johansen (Sp), mener kommunen ikke får noen begrunnelse for sammenslåingen. Foto: Kjartan Trana / NRK

Ordfører i Leka kommune har tidligere uttalt til NRK at tvangssammenslåingen minner om diktatoriske styreformer.

– Her er det bare en messing. De står og messer akkurat som man gjør i kirka. Religionen er ganske tydelig. Det skal sammenslås, det har de bestemt seg for. Vi får ikke vite hvorfor det skal sammenslås. Vi får heller ikke noen begrunnelse for hva som skal bli bedre, sier ordfører i Leka, Per Helge Johansen (Sp), til NRK onsdag.

Han mener at avstandene i storkommunen blir for lange og et miljølandskap som ikke samsvarer med det grønne skifte.

– Det går heller andre vegen. Det blir mye mer transport, mer reising og det aller verste er at demokratiet vil få et solid nederlag.