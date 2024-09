– Veldig trist at en ung person er skadd

– Fotball skal være glede og lidenskap, og det er veldig trist at en ung person har blitt brannskadet som resultat av uvettig bruk av pyro.

Det sier Nils Fisketjønn som leder konkurranseavdelingen i NFF til NRK.

I gårsdagens kamp mellom Rosenborg og Molde ble en gutt på ti år skadd i et øre og på armen etter å ha kommet i kontakt med et bluss.

NFF påpeker at myndighetene har gitt dispensasjon i regelverket for bruk av pyroteknikk innenfor trygge rammer i toppfotballen. Dette skal være med å ivareta supporterkultur.

– Men forutsetningen er selvfølgelig at retningslinjene for bruk av pyro blir fulgt.

NFF følger opp forhold der pyro kastes inn på banen eller at ild og røyk er til hinder for at kamper blir gjennomført.

– Det er klubbene selv som skal følge opp og sanksjonere egne supportere for bruk av pyro på tribunen i strid med retningslinjene.

Fisketjønn påpeker at det er opp til fotballen selv, og særlig klubbene og supporterne, å forvalte tilliten gitt av myndighetene på en god måte.