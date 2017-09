– Våknet av at politiet dundret på vinduet

15 beboere ble evakuert under den dramatiske brannen i et rekkehus i Verdal i natt.

Lenge så det ut til at hele rekkehuset med alle de 12 leilighetene ville ta fyr.

– Kom deg ut! Hele blokka kan ta fyr, var beskjeden hun fikk fra politiet i 2.30-tida i natt.

I ei pressemelding fra Sykehuset Levanger søndag ettermiddag går det fram at fire personer fortsatt er innlagt på sykehuset søndag ettermiddag. To er innlagt på intensivavdelinga, mens en annen er innlagt for hjerteovervåkning, opplyser sykehuset i ei pressemeldinga. 10 personer ble sendt til sykehuset i natt.

Berget bildene

Gunn Ydse har vært på brannstedet søndag formiddag. Leiligheten har fått store røykskader og er ikke beboelig.

– Jeg berget bildene av barna.

Nå er hun lettet over at ingen mennesker er skadet etter brannen.

Hun forteller at det blåste i natt. Plutselig begynte det også å brenne på taket.

– Det var brutalt og forferdelig, forteller hun.

Etterslukking etter brann søndag formiddag. Foto: Frank Almås/NRK

Roser krisehåndtering

Gunn Ydse roser krisehåndteringa under brannen i natt.

– Det var et fantastisk team. Beboere ble kjørt bort fra blokka og til Verdal hotell. Her ventet politi, lensmann, ordfører, to ambulansearbeidere og folk fra hjemmesykepleien. De gjorde alt rett, sier hun til NRK.

Tre leiligheter ble fullstendig utbrent mens ni leiligheter har fått røyk og vannskader og er ikke beboelig de neste dagene.

Tre leiligheter er utbrent etter brannen natt til søndag. Foto: Frank Almås/NRK