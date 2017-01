Jenssen ble fredag utnevnt som fylkesmann for det samlede Trøndelag. Han tiltrer stillingen 1. januar 2018.

– Jeg ser på det som en stor tillitserklæring, og jeg gleder meg veldig til å lede det nye, samlede fylkesmannsembetet 1. januar, sier han til NRK.

– Forutsetning for godt samarbeid

Jenssen, som i dag er stortingsrepresentant for Høyre, må legge politikk til side når han om et knapt år starter i ny jobb.

– Jeg tror jeg skal greie å legge unna partipolitikken, for det kan man ikke holde på med når man er embetsmann. Det er en forutsetning for å få til det gode samarbeidet, både med politiske myndigheter, kommuner og andre statsetater, sier han.

– Som fylkesmann har man viktige oppgaver på vegne av staten, men ikke minst har man viktige oppgaver på vegne av innbyggerne i Trøndelag. Det handler om alt fra å bidra til god velferd i kommunene, ivareta rettssikkerheten til sårbare grupper og sikre beredskap, til oppgaver innenfor landbruk, matproduksjon og miljø, fortsetter han.

Kontor i Steinkjer

– Hva skal du gjøre for å greie å forene interessene til nord og sør?

– Når man har valgt å gå sammen til ett fylke, så tror jeg man har gjort det fordi en ønsker å skape noe som er sterkere og bedre enn det man greier hver for seg, svarer den påtroppende fylkesmannen. Og fortsetter:

– I dag har vi to veldig kompetente fylkesmenn og to embeter som har startet jobben med å smelte det ned til ett embete. Det er jeg veldig glad for. Når jeg starter 1. januar, er det allerede gjort et veldig viktig grunnlagsarbeid i å samle to gode organisasjoner til én, sier Jenssen.

Trondheimsmannen skal lede fylkesmannsjobben fra Steinkjer.

– Det er det ingen som helst tvil om. Meldingen fra statsråd Jan Tore Sanner er udiskutabel, og det er også en beslutning jeg hele tiden har støttet, sier han.

Håpet på Mevassvik

Fylkesleder Bjørn Engen i Nord-Trøndelag Arbeiderparti legger ikke skjul på at han og partiet syntes Anne Marit Mevassvik ville vært den beste kandidaten til å ta jobben som fylkesmann.

– Hun har vært motoren og driveren i samlingen av Trøndelag. Med sin kunnskap og innblikk i prosessen, tror jeg hun ville vært den beste kandidaten, sier han.

– Når det er sagt, ønsker vi å være de første til å gratulere Jenssen og ønske ham lykke til i jobben.

Ap-mannen sier først at han ikke vil spekulere i hvorfor valget til slutt falt på Jenssen.

Så sier han:

– Det er sikkert en kabal som skal gå opp. Det er ikke helt overraskende at det ble Frank Jenssen. Han er Høyre-mann, og Høyre sitter i regjering.