– Totalt uforsvarlig å tenne bål. Brannvesenet oppgitt over mange branner

– Det er totalt uforsvarlig å tenne bål i det hele tatt, når en ser hvor tørt det er, sier innsatsleder i Trøndelag brann- og redningstjeneste, Tore Størset.

I dag var han én av brannmannskapene som måtte legge til skogs i marka i Malvik, etter at det startet å brenne i lyngen ved Store Røsttjønna. Mye tyder på at brannen startet med et bål.

Heldigvis endte denne brannen med at mannskapene greide slukke brannen før den rakk å spre seg til bebyggelse eller utvikle seg til en storbrann.

Men også flere andre steder har det vært gress- og lyngbranner tirsdag. Blant annet i Lund, Sokndal, Tysvær og Kondalsheia i Rogaland, Sira og Feda i Agder, samt Steinkjer, Namdal og Malvik i Trøndelag.

Innsatsleder i Trøndelag brann- og redningstjeneste, Tore Størset, mener det er totalt uforsvarlig å tenne bål, når en ser hvor tørt det er i naturen. Foto: Stein Lorentzen / NRK

Brannen i Malvik spredte seg svært raskt i terrenget.

– Dette er et kjempegodt eksempel på hvor tørt det er i terrenget nå, der det ikke er snø. Vegetasjonen er ennå «død». Det har vært såpass kaldt, at den ikke har livnet til ennå. Da brenner det godt, sier Størset.

Generelt bålforbud

Det generelle bålforbudet for hele landet startet søndag. Fram til 15. september er det forbudt å tenne opp bål og grill i eller i nærheten av skog og annen utmark.

Bålforbudet sammenfaller med påskeferien. Men også med en svært tørr april.

– Mest nedbør har falt i nord, men også der ligger vi godt under normalen mange steder, opplyser meteorologene på Twitter.

Spesielt i Bergen har det vært svært mye tørrere enn det pleier. Her kommer det normalt sett godt over 100 millimeter med nedbør i april, men i år har det kun kommet noen få millimeter.

I Oslo og Stavanger har det så vidt falt noen regndråper i årets april måned, mens det vanligvis kommer mellom 40 og 50 millimeter nedbør i disse områdene.

Også i Trondheim er det tørrere enn normalt.

Helikopter slukker brann i Rissa ved tidligere anledning. Nå er skogbrannberedskapen forsterket gjennom påska med blant annet tre skogbrannhelikoptre. Foto: Ingrid Lindgaard Stranden

Forsterker skogbrannberedskapen

Det ble ikke behov for å bruke helikopter for å slukke brannen i Malvik, men Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har besluttet å forsterke skogbrannberedskapen gjennom påsken og har nå tre skogbrannhelikoptre i beredskap.

De er stasjonert på Torp, på Kjeller og i Sauda.

– Det som er spesielt i år, er at det er mye død vegetasjon etter fjorårets tørkesommer, og inntil det kommer nedbør av betydning vil skogbrannfaren øke ytterligere, sier avdelingsdirektør Anne Rygh Pedersen i DSB.

Brannen i Malvik ble slukket før den rakk å nå fram til bebyggelse. Foto: Cecilie Grønseth, Trøndelag brann- og redningsetat

Røyken synlig for flytrafikken

Brannen i Malvik var godt synlig fra lufta, blant annet for flytrafikken til og fra Værnes.

Et område på cirka 300 kvadratmeter brant ned.

Mannskap fra Malvik og Stjørdal brannvesen nådde først fram til området og de hadde en utfordrende jobb med å få slukkeutstyret fram i ulendt terreng. Brannfolk fra Trondheim rykket også ut.

– Det er veldig tørt. Det var en som beskrev det som dynamitt. Riktig så tørt er det ikke, men brannfaren er meget stor, sier innsatslederen i brannvesenet.

