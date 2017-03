– Stort å bli utnevnt til Ridder av 1. klasse

Prisen ble overrakt på Stiklestad Nasjonale Kultursenter torsdag kveld.

H.M. Kongen har utnevnt sceneinstruktør Arnulf Haga, Verdal, til Ridder 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden. Arnulf Haga mottar utmerkelsen for sin innsats for norsk teater.

– Hva skal en si til en slik utnevnelse. Det er veldig stort å kjenne på at en får en så stor anerkjennelse for et stort arbeid. Og det veldig tilfredsstillende å kjenne på at denne anerkjennelsen kommer, sier Arnulf Haga til NRK.

Suksess med Levva Livet som hadde siste forestilling sist helg. Teater-musikalen er sett av 15.000. Dette er et samarbeid mellom Arnulf Haga og Åge Aleksandersen. Foto: Tariq Alisubh/NRK

Samarbeid mellom profesjonelle og amatører

Fylkesmann Inge Ryan sa i sin tale i kveld at dette er en festdag for Verdal, Nord-Trøndelag og for hele Norge.

– Gjennom sitt 40-årige profesjonelle teaterarbeid har Arnulf Haga utmerket seg som en fremragende verdiskaper og verdiformidler i utviklingen av Spelet om Heilag Olav og friluftsspel i Norge. Han har gjennom sitt sterke engasjement for utvikling og samarbeid mellom profesjonelle og amatører hatt en stor betydning for en enestående utvikling av teatervirksomhet lokalt, regionalt og på landsplan, sa Ryan.

Stor betydning for Spelet om Heilag Olav

Stor kveld for teaterregissør Arnulf Haga som utnevnes til Ridder av 1. klasse på Stiklestad Nasjonale Kultursenter. Foto: Jørn Haudemann-Andersen/NRK

Spelet om Heilag Olav er et symbol for innføring av kristendommen i Norge, og er en formidler av viktige nasjonale verdier.

– Arnulf Haga er en av dem som har størst innvirkning på utviklingen av spelet gjennom sitt arbeid som teaterregissør for 12 oppsetninger av Spelet om Heilag Olav og som regissør for over 60 lignende friluftsspel i Trøndelag, på Vestlandet og Østlandet gjennom mer enn 30 år, sa fylkesmann Inge Ryan i en tale.

Ryan poengterte også Haga sin evne til å skape engasjement hos unge folk.

Store prosjekter venter

Haga lover at han ikke har tenkt å gi seg.

– Jeg er i form og jeg synes dette er spennende. Jeg har mange svære prosjekt på gang. Jeg skriver et stykke og skal ned til Nord Gudbrandsdalen til neste år. Jeg skal til jobbe på Smøla og jeg skal til Steigen til sommeren. Og så skulle jeg gjerne også satt opp mindre ting. Vi får se. Jeg er i farta, sier Haga, Ridder av 1. klasse.