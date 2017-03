– Stadig lavere terskel for å sende intimbilder

Lærer og mor Hanne Bach Skauge fra Rørvik er blant dem som nå synes det blir helt feil.

– Enkelte bruker mye tid på sosiale medier som ikke er en del av den virkelige verden. Terskelen for å ta et bilde du ikke burde ha tatt, blir jo lavere, mener Skauge.

Snapchat

En undersøkelse som er gjort blant 17- og 18-åringer viste at 35 prosent har sendt intimbilder av seg selv via Snapchat.

– Dobbelt så mange har mottatt bilder i samme kategori, forteller forsker og sosiolog ved NTNU, Berit Skog.

– Etter hvert er det blitt svært vanlig både blant barn og ungdom å sende intime bilder, og å motta intime bilder. Det virker som om det er blitt en norm i ungdomsmiljøet å sende slike type bildeler for å få aksept, mener forskeren.

Klare regler

Hanne Bach Skauge på Rørvik er mor til en 11-åring, og mener at klare regler og dialog mellom generasjonene er helt nødvendig for å holde nettaktiviteten på et forsvarlig nivå.

– Vi må prate med ungene våre og gjøre dem bevisst de farene som kan oppstå hvis et bilde kommer på avveie, sier hun.

Snorre Haugdahl ber foreldrene være gode forbilder. Foto: Tariq Alisubh / NRK

Hun får støtte av Snorre Haugdahl ved Steinkjer politistasjon.

– Snapchat og nakenbilder har jo noe med holdninger og kultur å gjøre som ikke er bra. Hvis det blir sendt til feil person, kommer vi inn i bildet på det strafferettslige plan, og her mener jeg foreldrene må tenke på hvordan de selv bruker Snapchat og sosiale medier. De må være forbilder, sier Haugdahl.

– Ikke overvåke

– At det sendes nakenbilder i seg selv ikke et problem, men at de blir spredt er så absolutt et problem for ofrene, sier 16 år gamle Marie Gjøsund Kleppen, som er leder for organisasjonen Press.

– Men mange som tar slike bilder har jo lyst til det, og det kan gi en selvtillitsboost også, sier 16-åringen.

Forsker Berit Skog ved NTNU advarer foreldrene mot å bli for nærgående i forhold til barna sine.

– Mitt forslag er at foreldrene setter seg mer inn i det og gir råd. Men ikke å overvåke, for det girtap av tillit forhold til barna, sier Skog.