– Skuffende hvis vi ikke vinner

Hvem vinner gullet i Eliteserien?

– Det tror jeg vi gjør, svarer Mike Jensen kontant.

NRK får møte kapteinen to dager før seriestarten mot Odd. Inne på stadion med utsikt over det nyklipte gresset på et Lerkendal i solskinn, snakker kapteinen villig vekk om hvorfor han mener Rosenborg på ny vil ta gullet.

– Vi har over tid bevist at vi har et høyt bunnivå, og har også et veldig bra toppnivå. Vi har vært stabile over lang tid, og jeg finner ingen grunn til at det skal ha forandret seg, sier dansken.

Mike Jensen scorer i Molde og sikrer seriegullet mot erkefienden. Foto: Svein Ove Ekornesvaag, Ekornesvåg, Svein Ove / NTB scanpix

Dansken som lyktes

Mike Jensen kom til Rosenborg i 2013. Det ble året da klubben skulle prøve å finne lykke i danske spillere, for samme år kjøpte klubben Nicki Bille Nielsen og Tobias Mikkelsen.

Kjøpet av Bille Nielsen endte med alkoholforbud og sinnemestringskurs. Tobias Mikkelsen opplevde variabel suksess, før han senere ble solgt.

Men Mike Jensen ble noe annet. Mål i første seriekamp. Fast plass på laget. Nøkkelspiller i troppen. Alt klaffet for dansken som ikke hadde fått det helt til i Brøndby.

Nå er han kaptein med stor K, og en av Eliteseriens beste spillere. Og sulten på mer sølvtøy.

– Vi skal vinne igjen, og jeg vil gjerne vinne både cup- og seriegull.

Cupmester mot Kongsvinger i fjor. Foto: Lise Aserud, Åserud, Lise / NTB scanpix

Oppturer og nedturer

Med Mike Jensen på laget har Rosenborg opplevd å bli Norges beste fotballag igjen. To år på rad har klubben vunnet seriegull og cupgull. I år startet de sesongen med å vinne Mesterfinalen i Bergen mot Brann.

Men det har også vært nedturer.

På overtid i sommervarmen i Kypros, forsvinner håpet om å spille i Europas gjeveste selskap, Mesterligaen. Apoel går videre, Rosenborg ryker ut. Måneder senere er de også ute av sjansen om å spille i Europaligaen.

– Skuffelsen satt i lenge. Måten det skjedde på med overtidsmål i Kypros, og etter en hjemmekamp på Lerkendal der vi følte vi hadde kontroll. Vi må erkjenne at vi ikke var gode nok.

Men nå har Jensen lagt skuffelsen bak seg. På ny setter han seg mål om at klubben skal ut i Europa.

– Vi vil vokse som lag. Da må vi sikte etter Europa.

Apoel ble for tøffe for Rosenborg i Europa. - Skuffelsen satt i lenge, sier Jensen. Foto: SAKIS SAVVIDES / NTB scanpix

– Mange gode lag i Norge

Rosenborg har et solid favorittstempel, og mange har påpekt at andre klubber vil slite med å utfordre trønderne.

Men Mike Jensen vil ikke snakke ned Eliteserien.

– Vi skal ikke føle oss overlegne. Det er mange gode lag og mange gode fotballspillere.

Men vil du kalle det en fiasko hvis dere ikke vinner Eliteserien?

– Nei, jeg syns ikke man kan si en fiasko. Men vi har så stor tro på oss selv, så vi må ta på oss favorittstempelet. Men det vil være skuffende og det er helt opp til oss selv.