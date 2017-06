Stone (70) møtte pressen etter å ha holdt et foredrag om sannhet i film («Decoding Truth In Films»), under Starmus-festivalen i Trondheim onsdag. Der fikk han spørsmål om hva han tenker om at den russiske videobloggeren Aleksej Kovalov mener Putin presenterer «fake news» i tv-serien om presidenten.

– Skal du starte med dette blogg-tullet nå? Denne bloggeren er gal, sa en tydelig irritert Stone til NRK-journalisten.

Stjerneregissør Oliver Stone holdt foredraget «Decoding Truth In Films» foran et fullsatt Trondheim Spektrum under Starmus-festivalen. Foto: Bjarte Johannesen / NRK

Hyller russernes bombing i Syria

Opptaket det vises til er hentet fra et klipp i serien hvor Putin viser Stone en video på mobilen. Her forteller han regissøren at det er fra et russisk angrep i Syria. Bloggeren, Kovalov, mener derimot videoen stammer fra et angrep som amerikanske Apache-helikoptre gjennomførte mot Talibansoldater i Afghanistan for fem år siden.

– Putin hadde en telefon og han viste den til oss og vi filmet det. Det var det. Hvorfor skulle han «fake» det?, sier Stone.

Regissøren, som er kjent for sine russiskvennlige holdninger, svarer videre at han mener russerne gjorde en god innsats i kampen mot IS.

– De bombet Syria sønder og sammen ... De ødela den finansielle evnen IS-imperiet hadde til å skaffe olje til Tyrkia. Det var hele poenget, sier han, og viser til videoen på Putins mobil.

– Men her begynner du med dette, en sånn liten ting, sier Stone og ser oppgitt på NRK-journalisten.

Intervjuet presidenten i 20 timer

I miniserien «The Putin Interviews» kommer Oliver Stone tett på Russlands president.

Oliver Stone har kommet tett på Russlands president Vladimir Putin i miniserien «The Putin Interviews». Foto: © Showtime

Regissøren har intervjuet Putin i 20 timer for den fire timer lange miniserien, som hadde premiere i USA i forrige uke. Serien har allerede skapt stor debatt, fordi mange Stone skjønnmaler Putin.