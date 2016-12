– Sender hele gavekataloger til julenissen

– Det har tatt av på en måte som gjør at alle ikke henger med. Det er et generelt press hele tiden, men det blir forsterket når det er jul.

Det sier en mann i 40-årene fra Trondheim med tre tenåringsbarn. For ikke mange år siden var mye en selvfølge, men nå, etter en skilsmisse og leie av en firemannsbolig, er alt en avveiing.

– Jeg drar ikke på julebord og unngår sosiale situasjoner. Rett før jul kommer det også en regning for innetrening på fotball for to av barna mine, på 4 000 kroner. Da sprekker julebudsjettet helt.

Tenåringspappaen forteller at han gruer seg til barna skal åpne gavene på julaften.

– Jeg gleder meg til å ha de samlet, men jeg gruer meg til å se at de åpner gaver fra andre. Der kommer det en dyr gave, og der kommer det en dyr gave, og så vil ikke min pakke telle i det hele tatt.

– Mest bortskjemt i verden

I 2008 gikk forfatteren Birger Sivertsen gjennom cirka 25 000 brev som hadde kommet til julehuset i Drøbak fra hele verden.

Birger Sivertsen har gått gjennom en rekke brev til julenissen. Foto: ASCHEHOUG

Han mener vi ikke trenger å dra lengre enn til våre naboland for å finne gavelister som inneholder langt mindre kravstore ønsker enn hos norske barn.

– Norske barn gikk ikke av vegen for å sende hele gavekataloger til julenissen. Jeg vil påstå at norske barn er de mest bortskjemte i verden når det gjelder julegaver, sier Sivertsen.

Foreldres grensesetting

Han mener julegaveønskene til norske barn henger sammen med foreldrenes grensesetting.

– Hvis du gir bort dyre kalendergaver, så blir jo forventningen til julegaven stor.

Tenåringsfaren mener det ikke bare er i jula kjøpepresset er stort.

– Nå begynner ungene mine å bli ganske store, og sier at de ikke kan gå med den og den skjorta, fordi det er feil merke. Så det er hele kulturen vi holder på å skape, som ekskluderer folk.

Høyskolelektor kritisk til Sivertsens utsagn

Tone Strømøy, høyskolelektor i pedagogikk ved Høyskolen i Oslo og Akershus, synes Sivertsens utsagn om at norske barn er mest bortskjemt i verden når det gjelder julegaver er voldsom.

– Jeg kjenner ingen forskning som viser at norske barn er verst på å ønske seg dyre julegaver. Jeg tror også norske barn er ganske forskjellige, sier Strømøy.

Samtidig mener hun norske barn begynner å bli kravstore på bakgrunn av velferdsstaten vi har.

– Det kan godt hende at vi er i ferd med å oppdra en generasjon bortskjemte barn, men vi skal være veldig forsiktige med å tenke svart-hvitt. Det er også stor forskjell på barn i Norge.