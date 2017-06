– Banen er livet mitt. Det er en livsstil å jobbe på Lerkendal. Man har ansvaret for spill – og treningsforholdene til laget og det er viktig for at de skal prestere. Jeg har ligget flere netter våken med det i tankene.

Anders Øien har i de siste 15 årene jobbet som banemester på Lerkendal, men veien dit har vært både lang og vanskelig.

Fotskaden som stoppet alt

Fotballinteressen kom tidlig i livet for Øien.

– Faren og farfaren min tok meg med på Lerkendal. Jeg har alltid hatt Rosenborg i livet.

Samtidig spilte han på Utleira med blant annet nåværende Rosenborgtrener Kåre Ingebrigtsen og tidligere forsvarsspiller i Rosenborg Bjørn Tore Kvarme.

– Jeg spilte på Lilleputtlaget og ble med oppover til "Gutte"-lagene, men så fikk jeg et beinbrudd. Derfra gikk det nedover før alt stoppet. Jeg kom meg ikke tilbake til fotballen.

På denne tiden ble Øien en del av et miljø på en spillehall i Trondheim, dette utviklet seg etter hvert til å bli et rusmiljø.

– I starten føltes det veldig kult og tøft, men det går jo fort over i et helvete. Når stoffet tar over, er det ikke du selv som bestemmer over livet lengre, beskriver han.

– Prosessen med å komme seg ut av det er jo ekstremt lang og kronglete. For mitt vedkommende var det medisinsk behandling som var nøkkelen.

Ny start hos Rosenborg

En oppgave han skrev gjennom et kurs, fikk han på tanken om å returnere til fotballmiljøet.

– Jeg skrev en oppgave om Trondheim, og da også Rosenborg. Senere dro jeg til Lerkendal og spurte rett og slett om det var mulighet for å jobbe der. Jeg fikk ja, det kom som en stor bombe.

Siden den dagen ar Øien holdt til på Lerkendal som Rosenborgs banemester.

– Jeg får et veldig nært forhold til trenerne. Jeg har jo vokst opp med Kåre, så vi har et godt forhold. Han ga meg NM-gullet for to år siden i julegave, det er morsomt å bli satt pris på for den jobben jeg gjør. Jeg blir rørt.

– Rosenborg betyr alt for meg. Dersom du elsker jobben din, gjør du alt for at det skal bli bra. Når man har Norges beste lag må man ha Norges beste bane også.

– Vi burde ha flere slike som Anders

– Anders Øien er viktig for oss i Rosenborg. Egentlig burde vi hatt flere slike som ham, sier organisasjonsleder i RBK, Trond Alstad.

Det er viktig for Rosenborg å vise at alle har en verdi, og at man kan bli akseptert av andre rundt seg for den man er, påpeker Alstad.

– Vi er glade for at vi har kunnet være med og hjelpe Anders med å løfte seg selv. Det viser jo bare at hvis man gir folk tillit og ansvar – så tar folk ansvar.

Hør hele intervjuet med Anders Øien fra vår ettermiddagssending her.