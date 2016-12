– Jeg ble anmodet å søke av kunstner Heidi Fossli. Det er en jury som bestemmer hvem som blir stilt ut. Det er en voldsom prosess å få innpass på utstillingen, forteller Trond Are Berge.

Han er naturfotograf og fra Trondheim. I høst ble han tatt ut til å være med på den prestisjetunge utstillingen La Société Nationale des Beaux Arts (SNBA) som vises i Louvre i Paris.

– Dette er noe av det største jeg har vært med på.

Bruker naturen som studio

SNBA er en 150 år gammel utstilling og foregikk fra 8.–11. desember. Det er presidenten i SNBA som selv er med å bestemmer hvilke bilder de skal stille ut.

– Jeg pleier å si at naturen er mitt studio, sier Berge. Foto: Privat

– Det var en flott utstilling med høy kvalitet. Det var også stort å få innpass i den norske delegasjonen som dro ned sammen.

Delegasjoner fra sju nasjoner, deriblant Norge og frittstående kunstnere stilte ut under årets utstilling. Berge fikk innpass med to fotografier, «Red rock» og «Planeten II».

– Jeg pleier å si at naturen er mitt studio. Her jobber jeg mye med landskap og lys. Med disse bildene jobbet jeg med å plassere ulike elementer i naturen. Bildene presidenten likte var de hvor jeg eksperimenterte med speil.

Under utstillingen blir det også utgitt en rekke priser. Årets sølvmedalje gikk til den norske maleren Pål Gulsrud for han portrett av Håkon Bleken. Sist gang en nordmann fikk pris under SNBA var i 1881 da Kitty Kielland også fikk sølvmedaljen.

– Bildene mine ble veldig godt mottatt. Jeg fikk gode tilbakemeldinger fra både kunstkritikere og besøkende.

«Red rock» og «Planeten II» på veggen i Louvre. Foto: Privat

Ønsker seg til hjembyen

Berge begynte å fotografere på 80-tallet. Siden da har han blant annet vært utstilt i Venezia, Firenze, Monaco, New York og ved Tokyo Metropolitan Art Museum.

– Det er en kurator i Firenze som inviterer meg til å stille ut. Det er stort å få innpass hos en slik person.

Berge har et nært forhold til naturen han ønsker å vise med bildene sine.

– Jeg ønsker å vise det vakre i den og en slags kjærlighet for hva vi har og hva vi må ta vare på. Det er noe eksplosivt med å se naturen på denne måten.

Neste høst har han igjen blitt invitert til å stille ut på Tokyo Metropolitan Art Museum.

– Det er veldig morsomt å jobbe med foto. Jeg ønsker alltid å fornye og utfordre meg selv. Jeg kunne veldig gjerne tenkt med å ha min egen utstilling i Trondheim. Det er noe eget med å stille ut i hjembyen.