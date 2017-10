– Mange av skadane påført etter døden

38 år gamle Råger Holte vart funnen død i huset sitt på Ler 25. januar. Han låg på golvet og var stukken meir enn 100 gonger med ein bajonett.

Aarset er nemnd opp som sakkunnig av retten. Skadane på Holte indikerer at han tidleg fekk lungene punktert og dermed mista pusten. Nokre få stikk var altså nok til at han døydde. Resten vart påført han etter døden, meiner Aarset.

Når Holte døydde er derimot usikkert mellom anna fordi han ikkje vart funnen før minst eitt døgn etter at tiltalte forlèt huset.

Patologen meiner Holte kan ha døydd ein eller to dagar tidlegare. Holte var sist sett i live klokka 22.18 måndag kveld på ein butikk på Ler.

På ettermiddagen onsdag 22. januar starta kriminalteknikarane å saumfare huset på Ler og andre stader, som heimen til tiltalte.

Torsdag vitna sakkunnige som har analysert prøver frå mellom anna gjenstandar, klede, bajonett, sigarettsneipar og møblar der det kan finnast fingeravtrykk, blod eller hudceller, såkalla epitel.

Ikkje DNA frå andre enn avdøde og tiltalte

Totalt sende politiet i Trondheim 166 prøver til analyse ved avdeling for rettsgenetikk ved Oslo Universitetssjukehus (OUS). Fagansvarleg der, Bente Mevåg, vitna i Sør-Trøndelag tingrett torsdag.

Ho stadfesta det aktor har opplyst tidlegare, at det ikkje er funne DNA frå andre enn avdøde Råger Holte og tiltalte i huset på Ler.

Fagansvarleg Bente Mevåg ved avdeling for rettsgenetikk ved Oslo Universitetssjukehus. Foto: Kari Sørbø / NRK



Det er mellom anna påvist DNA frå begge i blodet på bajonetten som politiet meiner er drapsvåpenet. Det var avdøde som eigde bajonetten.

På ein klappstol av stål er det funne DNA i form av blod frå avdøde, likeins på ein knust tallerken.

Den tiltalte 27-åringen har erkjent at dei to slest, men at dei to vart vener og at Holte var «heilt i live» og oppegåande då tiltalte forlèt huset i 8-tida tysdag morgon. Tiltalte har også sagt bajonetten ikkje vart brukt i slagsmålet.

På spørsmål frå medforsvarar Christian Wiig om ein generelt kan tidfeste kor gamle blodflekker på gjenstandar er, svarte Bente Mevåg at det er vanskeleg, om dei ikkje ser ferske ut.

– Nyvaska klede er vanskeleg å finne blod på

Retten fekk torsdag sjå ytterjakka som tiltalte hadde på seg då han vart arrestert 25. januar. På to stader vart det funne DNA og blod frå avdøde, men når blodet kom dit, er det umogeleg å svare på, sa Mevåg.

Forsvararane meiner det ikkje er unaturleg at tiltalte kunne fått Holte sitt blod på seg ved eit høve, sidan tiltalte nærast budde der og dei to hadde for vane å «leikesloss», som tiltalte sjølv har forklart i politiavhøyr.

Ullgenseren som tiltalte hadde på seg då han vart arrestert er også undersøkt ved OUS.



Krimteknikar Frode Reiten viser fram genseren tiltalte skal ha brukt. Foto: Kari Sørbø / NRK



Mevåg hadde same meining som kriminalteknikar Frode Reiten vitna om onsdag:

Genseren i storleik «large» verka tova og krympa og lukta sterkt av skyljemiddel.

Men sjølv etter nøye testar, kunne det ikkje påvisast blod, opplyste Mevåg.

Aktor Per Morten Schjetne meiner tiltalte vaska ullgenseren på 60 grader etter drapet. På spørsmål frå aktor svarte Mevåg at når klede er vaska, er det ofte svært vanskeleg å finne blodflekkar.

Generelt tilrår ho at vaska klede ikkje blir sendt til undersøking i kriminalsaker, fordi det er så lite å finne.

Seinare i dag skal pensjonert professor i rettsmedisin, Bjørnar Olaisen, vitne. Det var forsvaret som bad om at han måtte innkallast, og retten har bestemt at han også skal oppnemnast som sakkunnig.

Olaisen er rekna som kanskje den fremste eksperten i Noreg på DNA.

NRK kjem tilbake med meir om saka.