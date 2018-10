Det er en tung dag for mange i Trøndelag etter at det ble kjent at Regjeringen ikke bevilger penger til elektrifisering av Trønder- og Meråkerbanen.

I stedet får man 10 millioner kroner til planlegging av flere avganger mellom Trondheim og Steinkjer.

Føler de blir holdt for narr

Leder av Jernbaneforum Trøndelag, Arnfinn Brechan, er sjokkert. Han mener Trøndelag må ha fiender i departementet.

– Dette er bare helt forferdelig. Vi har ventet i syv år på ei bevilgning. At de nå gir oss ti millioner til planlegging er en skam og en fornærmelse som knapt savner sidestykke. Vi er holdt for narr og det er ikke hyggelig.

– Det er kun en grunn til at vi ikke får pengene, og det er at de ønsker å sende midlene i en annen retning. I dagens nasjonale transportplan er det lagt inn 272 milliarder kroner til investering til jernbane. Nå kommer det ingenting. Trøndelag har fiender i departementet, sier Brechan.

– Verdens best planlagte jernbane

Odd Inge Mjøen mener elektrifiseringa av Trønderbanen er den best planlagte jernbanestrekninga i verden. Foto: Randi Wilsgård/NRK

Fylkesrådmann Odd Inge Mjøen kaller prosjektet verdens best planlagte jernbanestrekning.

– Helt siden 2012 har vi planlagt dette. Vi trenger en oppstartsbevilgning for å komme i gang, ikke midler til planlegging, sier han.

Så sent som i fjor slapp regjeringspartiene Venstre og KrF nyheten om at Trønderbanen og Meråkerbanen får 3,6 milliarder kroner i løpet av de nærmeste årene. Da feiret de nyheten med kakefest.

Mener beslutningen får store konsekvenser

Trøndelag fylkeskommune må legge helt nye planer for kollektivtransporten i framtida. Foto: LO

Per Olav Skurdal Hopsø (Ap), som leder hovedutvalget for transport i Trøndelag fylkeskommune, kaller avgjørelsen et mageplask.

– Det er utrolig skuffende. Det nye budsjettet inneholder 10 millioner kroner til videre planlegging av Trønderbanen. Prosjektet med elektrifisering har vært godt planlagt over lengre tid, så nå ventet vi i grunn bare klarsignal for å sette i gang, sier han til NRK.no.

Ap-politikeren sier beslutningen vil få store konsekvenser.

– Vi skal lage et godt kollektivtilbud for Trøndelag i framtida, og jernbanen er jo en viktig del av dette. Når vi nå fremdeles mangler en avklaring, må vi jo se på andre alternativer, sier Hopsø.

– Flaut og amatørmessig

Anna Ceselie Brustad Moe er politisk rådgiver i NHO. Foto: Allskog

Anna Brustad Moe er politisk rådgiver i NHO. Hun sier de nå føler seg oppgitte og ikke vet hva de skal bruke pengene på.

– Det er flaut og amatørmessig av regjeringa. Elektrifiseringa er beskrevet i Jernbaneverkets handlingsprogram. Dette er ikke bra, sier hun.

– Hva vil dette bety?

– Vi får ikke tatt tak i den trafikkveksten vi allerede ser. Prosjektet er beskrevet som et av de mest lønnsomme samfunnsøkonomiske å satse på, så vi føler en oppgitthet. Vi vet rett og slett ikke hva de ti millionene vi får skal brukes til. Dette prosjektet er ferdig planlagt, konstaterer hun.

Undersøkelse bekrefter behovet

Ifølge Arnfinn Brechan i Jernbaneforum gjennomførte Bane NOR for tre år siden en undersøkelse. Den viser at Trønderbanen er den strekningen med størst potensial for trafikkøkning på landsbasis.

Flere har sådd tvil om at elektrifisering er den beste løsningen i 2018, men Brechan mener dette er tull.

– Nei, elektrifisering er den enkleste og mest moderne løsningen på Trønderbanen. Men vi står ikke fast i dette sporet. Det som kan gi oss nye tog og en bedre frekvens er velkomment, men nå får vi jo ingen av delene.