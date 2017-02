– Jeg var sikker på at jeg kom til å dø. Han slo med stor kraft, og jeg hører ennå lyden i ørene av øksa som treffer hodet. Han slo med den skarpe enden, sa 48-åringen i sin forklaring i retten. Det skriver Adresseavisen.

Økseangrepet skjedde på Halloween-kvelden 31. oktober i fjor. En 16 år gammel gutt er tiltalt for drapsforsøk etter angrepet.

Etter å ha utøvd volden, ringte den tiltalte tenåringen selv nødnummeret for å melde seg til politiet.

Kvinnen ble kjørt til Orkdal sykehus med kuttskader, og ble ikke livstruende skadd.

Var psykotisk

Statsadvokat, Unni Sandøy, tar forbehold om at gutten kan bli overført til tvungen psykisk helsevern. Foto: Kjartan Ovesen / NRK

De sakkyndige i saken har konkludert med at 16-åringen var psykotisk i gjerningsøyeblikket, og på det tidspunktet da de skrev sin sakkyndigrapport.

Statsadvokat, Unni Sandøy, tar derfor i tiltalen forbehold om at det kan bli nedlagt påstand om dom på overføring til tvungent psykisk helsevern.

Sandøy opplyste om at gutten har sagt at han over en lengre periode har hørt aggressive stemmer i hodet sitt som har gitt ham tvangstanker. I tillegg skal han ha brukt ettermiddagen før angrepet til å se skrekkfilmer.

– Er det en «killer clown»?

Senere på kvelden gikk gutten ut og tok med seg kniv, øks og en klovnemaske.

Like før klokken 22 bestemme den 48 år gamle kvinnen seg for å gå ut med hundene.

– I det jeg åpner ytterdøren, registrerte jeg at det sto en skikkelse der. «Er det en killer clown», tenkte jeg før jeg så en øks som kom mot hodet mitt, forklarte hun i retten.

Datteren hennes ble også vitne til hendelsen.

Kvinnen skal ha kommet seg på bena og fikk tak i øksa som hun slo 16-åringen med. Deretter la gutten på sprang.

Både hun og datteren er fortsatt sterkt påvirket av det som skjedde, kom det frem i retten i dag.