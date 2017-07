– Jeg syntes det var rart at jeg ikke hadde hørt noe fra Hamar ...

Kristiansunderen er kunde i Surnadal Sparebank, én av 73 lokalbanker i hele landet som tilhører sparebankalliansen Eika Gruppen. Onsdag ble Rovik lettere rystet da han logget seg inn i mobilbanken.

Som disponibelt beløp stod det at han hadde drøyt 21,4 millioner kroner.

– Jeg tenkte: Hva i h*****! ler Rovik når NRK slår på tråden torsdag kveld.

Stig Rovik fikk sjokk da han sjekket mobilbanken sin. Foto: Privat

– Jeg hadde jo levert både Lotto og Vikinglotto, og syntes det var litt rart at jeg ikke hadde hørt noe fra Hamar. Nei da, jeg skjønte raskt at det måtte være noe feil. Men jeg må innrømme at hjertet hoppet litt ekstra, sier kristiansunderen.

Han la ut et bilde på Facebook som viste «millionfangsten», og ikke lenge etter var det flere som kunne rapportere om at de hadde fått den samme gladnyheten i mobilbanken.

– Jeg har snakket med flere som har «fått inn» nøyaktig samme sum som meg. Millionbeløpet var synlig både i går og i dag, men nå i kveld er det fjernet, sier Rovik.

Feil i forbindelse med lansering

Informasjonsdirektør Sigurd Ulven i Eika Gruppen sier til NRK at det var i forbindelse med lansering av ny mobilbank at det var lagt inn et bilde hvor det kunne se ut at man hadde mye mer penger enn det som var realiteten. Han forteller også at det jobbes med å få fjernet million-glippen.

– Det var bare et bilde, og det var ikke alle bankene som fikk det opp. Hvorfor det skjedde, vet jeg ikke. Vi driver og sjekker det, sier han.

– Hva om noen blir fristet til å dra kort for noen millioner?

– Det vil nok ikke funke, ler Ulven.

– Jeg ville ikke basert feriebudsjettet mitt på den summen der. Det ville vært dumt, sier informasjonsdirektøren.