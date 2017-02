– Jeg skal aldri bruke Apples headset igjen

Silje Rosvold fra Stjørdal opplevde nylig å få et kraftig støt i øret av iPhone-headsettet sitt.

– Det var vondt å få støtet, jeg kommer ikke til å bruke ørepluggene igjen, sier Silje Rosvold.

Hun er ikke den første som opplever dette. Et rask internett-søk viser at Apple har fått tilbakemelding på lignende hendelser i en årrekke. På sine nettsider skriver de at man kan oppleve «et svakt, kortvarig støt av statisk elektrisitet fra ørepluggene mens du bruker iPod, Iphone eller en Mac-maskin».

– Jeg kommer ikke til å bruke Apples ørepropper igjen, sier Rosvold til NRK.

Apples egne råd

NRK har vært i kontakt med Apple flere ganger, men de har ikke svart på våre henvendelser rundt dette. På sin support-side skriver de derimot at det er flere måter å unngå denne typen støt på. Man kan for eksempel:

Øke fuktighetsnivået i luften lokalt ved hjelp av en portabel luftfukter eller ved å justere klimaanleggets fuktighetskontroll.

Bruke antistatiske sprayer i luften for å redusere statisk elektrisitet.

Folk med tørr hud kan prøve en antistatisk håndlotion.

Samtidig understreker de at støt kan oppleves med hvilket som helst sett øreplugger – ikke bare Apples egne.

- Arrogant holdning

Rosvold mener likevel Apple burde gjort noe med ørepluggene sine, istedenfor å skrive rådene på en support-side.

– Jeg google det selv, etter at det skjedde. Jeg så at mange har opplevd det samme, og derfor er det veldig merkelig at Apple ikke gjør noe med det, sier Rosvold.

Steinar Bakke opplevde en annen situasjon i fjor, med samme type iPhone-headset.

Steinar Bakke opplevde at øretelefonene hans tok fyr. Foto: Steinar Bakke

– Jeg satt på en restaurant på Solsiden i Trondheim, og skulle bestille meg mat, da servitøren plutselig roper «det brenner». Ut av intet hadde øretelefonene mine tatt fyr, sier Bakke til NRK.

I ettertid leverte han inn de ødelagte øretelefonene, som ble sendt videre til produsenten. Han ble ikke imponert over svaret fra Apple.

– Jeg fikk beskjed om at det måtte ha vært en ekstern varmekilde, som utløste den lille eksplosjonen. Det er jo bare tull, for øretelefonene lå på bordet, og jeg har mange vitner som så hendelsen. De har en veldig arrogant holdning, det skal jeg love deg. De har ikke svar meg mer etter dette. Tenk om jeg hadde hatt pluggene i ørene, sier Bakke.