– Jeg har det bare bra og kommer helt sikkert tilbake hit på besøk, sier hun til NRK.

Hojem befinner seg på St. Croix på Jomfruøyene, et lite stykke øst for Puerto Rico, øya som det siste døgnet har opplevd den kraftigste orkanen siden 1932. «Maria» har allerede har krevd ni menneskeliv i Karibien og traff tidlig onsdag land i den sørøstlige havnebyen Yabucoa.

– Man får jo litt puls

Ingrid Hojem forteller at vinden var på sitt sterkeste da orkanen passerte St. Croix sent tirsdag kveld lokal tid. Da var «Maria» en kategori fem-orkan som beveget seg med en hastighet på 17 kilometer i timen. Vindkastene var på opptil 75 meter per sekund, eller 270 kilometer i timen.

– Selve senteret gikk heldigvis sør for oss, men vinden i ytterkantene er jo også sterk. Vinden tok seg opp utover dagen, og fra klokka 23 og utover var den på sitt sterkeste. Vi spilte monopol et godt stykke utover kvelden. Jeg la meg antakelig i 01-tida og fikk etter hvert sove, sier hun.

– Du var ikke redd?

– Jeg kan ikke si at jeg var redd, men man får jo litt puls når det hyler rundt husene, sier Hojem.

– Jeg sa jeg skulle på «Hurricane Holiday» før jeg dro, og det slo jo til! sier hun.

Ikke store skader

Trønderen forteller onsdag ettermiddag norsk tid at det fortsatt blåser, men at det ifølge rapportene skal roe seg i løpet av noen timer. Ifølge Hojem har St. Croix kommet fra naturkreftene uten de store skadene.

– Løv og greiner er raspet av trærne, og mye er knekt eller revet opp med rota. Jeg kan se noe skader på tak og den slags, men det kunne vært verre, sier hun.

– Det er også en del båter som er blitt borte fra marinaen, strømmen tok dem i går (tirsdag), forteller hun.

Hojem skal etter planen vende snuten hjem igjen søndag.

– Jeg skal fly via San Juan (hovedstaden i Puerto Rico), så det får jeg bare ta som det kommer, sier hun.

Hele øya uten strøm

3,5 millioner innbyggere på Puerto Rico er onsdag kveld strømløse som følge av «Maria», og det er ventet at orkanen vil herje øya med livsfarlige vinder i 12 til 24 timer fremover.

Nå ber guvernøren i Puerto Rico, Ricky Rosselló, om at Donald Trump erklærer øya som et katastrofeområde, i håp om å kunne motta føderal hjelp.

– Dette kommer til å bli et ekstremt voldelig værfenomen. Vi har ikke opplevd en hendelse i dette omfanget i vår moderne historie, sier Rosello, ifølge NTB.

Videre oppfordrer han folk til å være positive, melder nyhetsbyrået AP.

– Vi er sterkere enn noen orkan. Sammen vil vi gjenoppbygge.