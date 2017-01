Like før klokken 14.00 tirsdag fikk politiet melding om et trafikkuhell mellom en lastebil og en personbil på fylkesvei 17 i Jåddåren i Steinkjer kommune.

– Det kom en personbil seilende over kjørefeltet mitt. Jeg kastet meg ut av veien for å minimalisere skadene, sier Christer Homstad som kjørte lastebilen.

To voksne og to barn

Mot ham kom en personbil med to voksne og to barn. I stedet for å møte lastebilen front mot front, kjørte bilen inn i siden på lastebilen da Holmstad klarte å svinge unna.

– Akkurat med det samme var det en ren refleks, sier han.

Dette er første gangen han har opplevd en ulykke og han er naturlig nok skjelven.

– Det er mer flaks enn en egentlig skulle hatt lov å ha, tror jeg, sier Homstad.

Tre personer ble sendt til legevakt for sjekk etter ulykken. Foto: Bjørn Solli / NRK

– Dagens helt

Personbilen hadde fått sleng i ei kurve. Operasjonsleder i Trøndelag politidistrikt, Kjetil Mollan, sier det kunne gått mye verre.

– Det er ikke tvil om hvem som er dagens helt, sier Mollan.

– Han ser langt frem i trafikken, og da får han tid til å bremse ned, svinge unna og unngå et kraftig sammenstøt, sier Mollan.

Tre personer ble fraktet til legevakta i Steinkjer for sjekk etter ulykken.

Klokken 15.30 opplyser Statens vegvesen at strekningen er stengt under bilberging.

