– Gleder oss til å møte norske lag igjen

Lørdagens motstander for Rosenborg er Kristiansund fotballklubb. Sist de to lagene møttes ble det en målfest, og resultatet ble 3–3.

Etter flere kamper mot utenlandske lag, og tap for Celtic i kvalifiseringsrunden til mesterligaen, er trønderne nå klare for litt norsk motstand.

– Det har vært en pause i eliteserien nå, så det skal bli godt å komme i gang. Det er i tiden framover nå at serien blir avgjort, sier Kåre Ingebrigtsen til NRK.

Han ønsker ikke en reprise av sist kamp mot Kristiansund.

– Vi skal styre kampen, og det skal foregå på våre premisser. Det bør vi klare, sier han.

Ristet av seg skuffelsen

Nå er det eliteserien og kampen om seriegull som gjelder for RBK-treneren. Foto: Petter Moen Nilsen

Etter to jevne kamper mot skotske Celtic for å nå mesterligaen, var skuffelsen stor da drømmen røyk for Rosenborg i det 69. minuttet av kampen på Lerkendal onsdag.

Fredag ble det derimot klart at det er nederlandske Ajax som venter trønderne i den siste kvalifiseringsrunden til Europaligaen.

– Vi er klare for nye tak. Det er en bra gjeng og vi har rista av oss skuffelsen etter kampen mot Celtic.Vi gleder oss til å komme i gang med Eliteserien igjen, sier Ingebrigtsen.

– Vi har mye energi

Hellands mål er nå å vinne de neste kampene mot Kristiansund, Jerv og Molde. Foto: Bent Lindsetmo

Han ønsker ikke å ha fokus på det som nå venter i Nederland.

– Nei, nå er det Kristiansund som gjelder, og det er der fokuset vårt ligger.

Det er kun Tore Reginiussen som er ute av troppen lørdag, ellers er det en sterk gjeng som stiller på Lerkendal, ifølge treneren.

– Vi har mye energi og gleder oss på mange kamper framover.

Pål André Helland synes det er flott at Rosenborg skal møte Ajax til dyst, og sier de beste forberedelsene de kan gjøre, er å vinne kamper i forkant.

Ved å vinne de kampene man skal spille før vi møter Ajax, altså de mot Kristiansund, Jerv og Molde, er den beste oppladninga vi kan få, sier Helland.