– Gjeddemafiaen slår til over hele landet

– Jeg frykter at det er en gjeng som er fanatisk opptatt av å fiske stor gjedde. Derfor kaller jeg det gjeddemafia. Jeg vet ikke hvor de holder til eller hvem de er. Men det er noe mystisk med dette, sier Anton Rikstad er fiskeforvalter hos fylkesmannen i Nord-Trøndelag.

Forrige uke ble det tatt to gjedder i Hovdalsvatnet på Frosta i Nord-Trøndelag. Dette er fisk som har blitt satt ut ulovlig og er et av mange tilfeller landet over.

– Denne hendelsen føyer seg inn i rekken av rekke ulovlige utsetting av fremmede arter de siste årene. Det gjelder fisk, planter og dyr. Det er ulovlig og vi regner det som miljøkriminalitet. Det er nesten alltid negativt for miljøet og økosystemet, sier Rikstad.

Hevn på en nabo

Gjedda har blitt spredt aktivt rundt om i landet siden 1600-tallet, både som matfisk, sportsfiske eller som hevn på en nabo.

Den norske gjeddemafiaen har spredt fisken i blant annet Rogaland, Oppland i tillegg til Trøndelag. De eneste fylkene som er uberørt av ulovlig utsatt gjedde er Nordland og Sogn og Fjordane.

Strømbåten fra NINA ble brukt i kampen mot gjedda i Steinkjer. Foto: NINA/Anton Rikstad

– Da det ble satt ut gjedde i Steinkjer for noen år siden, gikk det rykter om å skape en troféfisk. Det er populært å fiske storfisk, men vi liker svært dårlig at den spres. Gjedda kan faktisk beite seg ut av en innsjø, for det blir ikke mat igjen til slutt, forteller fiskeforvalteren.

Fengsel i tre år

Natur – og miljøkoordinator i Trøndelag politidistrikt, Vidar Sunde, skal lede etterforskningen for å finne gjeddemafiaen.

– Strafferettslig er det opptil tre år i fengsel for utsetting av ulovlige arter, sier Sunde.

Men så langt har ingen blitt dømt for ulovlig utsetting av gjedde.

– Når utsettinga har skjedd for lenge siden så kommer foreldelsesfristen inn i bildet. Det har ofte gått for lang tid siden den kriminelle handlingen skjedd, sier Sunde.

Så langt har ikke politiet oppklart noen slike saker innen tidsfristen.

– Umulig å fjerne

– Vi er veldig opptatt av å få avklart en slik sak. Og håper at politiet finner fram til de som driver med dette. For å få hjelp fra dem som vet noe har vi ulyst dusør til den eller de som hjelper oss med å finne ut hvem som gjør dette, sier Rikstad.

Når noen først har satt ut gjedde i et vann er det nesten umulig å få den fjerna.

– Vi kan klare det hvis det er et lite vann eller et tjern. Men i Hovdalsvatne på Frosta, som er veldig stort vann og som i tillegg er drikkevannskilde, så er det langt mer komplisert å bli kvitt gjedda. Vi skulle så gjerne visst hvem som gjør dette, for det er rett og slett svært alvorlig, sier Rikstad.