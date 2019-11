– Det startet med at lyset ble sterkere, så kom en skikkelig stor smell, etterpå ble det mørkt og det luktet svidd, sier Sølvi Øvergård.

Hun bor i bygda Fevåg i Trøndelag. Søndag kveld skjønte hun og familien at noe hadde gått fryktelig galt i strømnettet.

Alle kretskortene i sikringsskapet til den vannbårne varmen i huset var ødelagte, oppvaskmaskinen virket ikke, heller ikke vifta over komfyren. Ledlysene i taket hadde også gått i stykker. Men dette var små problemer i forhold til det som ventet i fjøset.

– Alarmen fra fjøset startet å ringe rett etter smellen. Der fant vi fort ut at vi ikke kom noen vei selv. Heldigvis har vi en elektriker vi kjenner godt som kom og hjalp oss straks. Han fortjener all ære, sier Øvergård.

I fjøset virket hverken ventilasjonsanlegget, foringsanlegget eller brannvarslingsanlegget.

Det vil si at de 7000 hønene hun har i fjøset ville bli uten luft, og etter hvert uten mat.

HARDT RAMMET: Hele hønsehuset med 7000 høner ble rammet, og dyrene sto i fare for å få hverken luft eller vann. Kristina Moxnes pakker egg. Samboeren hennes fikk en eksplodert ledpære i hodet under smellen. Foto: Ingrid Lindgaard Stranden / nrk

Fikk ledlysene i panna

I døgnene etter søndag har det kommet frem at noe har gått i stykker i nesten hvert et hjem i denne bygda og i nabobygda.

Det gjelder alt ifra kaffetraktere, platetopper, oppvaskmaskiner, kjøleskap og varmepumper til styring av garasjeporter og ikke minst ledlys.

Samboeren til Kristina Moxnes fikk en ledpære i panna.

– Han satt i stua i godstolen da lyset plutselig ble sterkere. Så fikk han delene av en ledpære i hodet. Den ble på et vis skutt ut av festet i taket og traff han i biter. Det var helt svart i taket etterpå der pæra hadde vært, sier Moxnes.

Hun syns ikke det er greit å tenke på at det like gjerne kunne vært en av ungene som ble truffet.

Også ved Coop Fevåg fikk de merke elektrisiteten.

Anne Marit Sætherskar hos Coop Fevåg ved veggen der deler av installasjonen tidligere var svartsvidd og løs. Foto: Ingrid Lindgaard Stranden / nrk

Søndag kveld fant en av de som jobber i butikken dekselet til trafoen til lysarmaturen i butikken svartbrent på gulvet. Det hadde løsnet fra veggen.

– Det er bare flaks at det bor betjening like ved butikken som kunne sjekke at alt var i orden. Heldigvis var bare lyset ødelagt og ikke kjølerommet og fryserne, sier Anne Marit Sætherskar ved Coop Marked Fevåg.

Henviser til forsikringsselskapene

Netteier i Rissa, Ørland og Bjugn, Nettselskapet AS, beklager det som har skjedd, og henviser de som har fått ting ødelagt til å ta kontakt med forsikringsselskapene sine.

– Dette er veldig beklagelig. Vi har stor forståelse for at dette er veldig kjedelig for folk, og vi gjør vårt beste for å finne ut hva som har skjedd, slik at det ikke skal kunne skje igjen, sier driftsleder hos Nettselskapet AS, Ståle Rostad.

STRØMKAOS: Bygda Sørfjorden i Indre Fosen ble hardt rammet da det oppsto overspenning på lokalnettet. Foto: Ingrid Lindgaard Stranden / nrk

Han sier Nettselskapet i samarbeid med regionalnettseier Tensio jobber med å finne ut akkurat hva som har hendt.

– Mye tyder på at det har kommet en kortvarig høy spenning inn på vårt høyspent distribusjonsnett som igjen førte til overspenning på lavspentnettet ute hos kundene, sier Rostad.

Det hele startet med at det var et strømbrudd på regionalnettet.

– Vi har noen teorier om hva som har skjedd, men det er ikke konkludert noe ennå, sier Rostad.

Syns det er surt å måtte betale egenandel

Skadene hos Øvergård er på flere hundre tusen kroner. Det vil ta lang tid å få dem reparert. Flere gårdsbruk har fått ødelagt brannvarslingssystemene, og står nå uten varsling.

Lokale elektrikerfirma jobber på spreng for å kartlegge skadene og reparere det som har blitt ødelagt på det elektriske anlegget i de enkelte husene.

Anne Marte Paulsen i Sørfjorden er en av de mange som mistet husets varmepumpe i smellen.

– Det smalt, det ble mørkt, og så merket vi ikke at noe var galt før det ble veldig kaldt i yttergangen. Da skjønte vi at varmepumpa var ødelagt, sier Paulsen.

KALDT: Anne Marte Paulsen og familien i Sørfjorden merket at yttergangen ble kaldere. Nå må de betale 6000kr i egenandel for å få ny varmepumpe etter at denne ble ødelagt. Foto: Ingrid Lindgaard Stranden / nrk

Det koster rundt 20 000 kroner for en ny varmepumpe. Familien har fått beskjed fra forsikringsselskapet om at de må betale en egenandel på rundt 6000 kroner.

– Vi mener det er litt urimelig at vi skal betale egenandel, så lenge dette er en situasjon vi ikke kan noe for at vi er havnet i, sier Paulsen.

Nettselskapet AS sier oppgjørene vil bli en sak mellom deres forsikringsselskap og alle privatkundenes ulike forsikringsselskap.

Gode dager for elektrobutikk

I elektronikkbutikken Power i Rissa har de så absolutt merket omfanget av feilen på strømnettet. Hele denne uka har det vært stor pågang fra folk som har trengt alt fra nye fjernsynsapparat til vaskemaskiner.

– Det har vært veldig mange kunder, og det har pågått hele uka. Jeg syns det er kjedelig for de berørte at dette har skjedd. Det er merarbeid for den enkelte. Mange har blant annet vært uten telefon og internett i flere dager, sier Odd Skjærvold, hos Power Rissa.