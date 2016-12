– ATB flår kundene som har dårligst råd

Da Bjørg Schei tok bussen fra Trondheim til Orkanger fikk hun et gebyr på 750 kroner. Hun hadde kjøpt billett, men hadde ikke med seg bevis på at hun er uførepensjonert.

– Jeg fyller jevnlig på busskortet, og har brukt det i mange år, men jeg har aldri hørt noe om at jeg måtte ha med beviset, sier hun til NRK.

Schei skriver i et innlegg i Adresseavisen at «I stedet for å ta hensyn, velger AtB å flå kundene som har dårligst råd».

Jobber kontinuerlig med informasjon

Schei hadde vist frem beviset da hun først kjøpte busskortet, og la det ved i en klage hun sendte til AtB i ettertid. Klagen fikk hun avslag på.

Bjørg Schei mener AtB gir for dårlig informasjon til kundene sine. Foto: Privat

– Jeg skulle kanskje har tenkt meg til det, men det gjorde jeg ikke. Jeg trodde dette var noe man skulle få beskjed om, sier hun.

– Jeg sier ikke dette bare for meg selv. Det er mange eldre som ikke er komfortable med å lete etter vilkårene til AtB og andre selskap på nettet, sier hun.

Direktør for kommunikasjon og drift i AtB, Grethe Opsal, sier at de kontinuerlig jobber med informasjon opp mot studenter og honnørreisende.

– Alle som har rett til rabatt, må ha med bevis når de reiser. Hvis ikke vet ikke kontrolløren om folk har kjøpt rett billett, sier Opsal.

– Schei kjøpte billetten på bussen, men hun kunne likeså greit ha kjøpt den på nett eller mobil, og der har vi ingen mulighet til å se om folk kjøper rett billett, sier Opsal.

Hun understreker at det er slik ellers i samfunnet hvis du har krav på rabatt også.

– Kundene må sette seg inn i regelverket som gjelder rundt sin rabatt. Dette er ikke for å være vanskelig, det er for å overholde regelverket.

Opplyser om setebelte

Grethe Opsal sier de nok kan bli flinkere til å opplyse ombord i bussen. Foto: AtB

Schei mener AtB må bli flinkere til å informere kundene sine, i likhet med informasjonen de gir om at man kan få bot hvis man ikke bruker setebelte.

– Saken er vel den at når folk får bot for å ikke bruke belte, så er det ikke AtB som får pengene, men Statens vegvesen. Når det er uten bevis, så er det de selv som får pengene.

Opsal avslår påstanden og sier det ikke er derfor de opplyser om setebelte.

– Det blir feil å si, for det med setebelter handler om sikkerhet. Vi er ikke ute etter å skaffe oss penger, vi er ute etter at folk reiser med riktige billetter.

– Men å informere enda tydeligere ombord i bussen kan vi helt sikkert gjøre, på lik linje som med setebelte.