På puben Lille London i Trondheim hadde en gjeng med Celtic-fans samlet seg i ettermiddag, for å lade opp til kveldens kamp mot Rosenborg. En av dem var nestlederen av Celtic Supporters Club Norway, Bent Uvaag Johansen. Han håper og tror Celtic tar seieren i kveld.

– Man skal ikke ta noe for gitt, men jeg håper Celtic har litt å gå på fra den ganske dårlige kampen for en uke siden. Hvis Celtic scorer ett mål så tror jeg vi er videre. For da må Rosenborg score to, og det kan bli vanskelig, sier han.

– Er du ikke noe usikker på hvem du skal heie på - hadde det ikke vært gøy med et norsk lag ute i Europa?

– Nei, det er Celtic for alle penga. Jeg har ikke noe imot Rosenborg, og jeg er jo norsk, så jeg synes det er all right at norske lag gjør det bra, men ikke på bekostning av Celtic, sier Uvaag Johansen.

– Veldig dyrt for skotter å reise til Norge

Ved siden av Uvaag Johansen satt kameraten Ciaron Kulczycki fra Skottland. Han tror det blir en tøff kamp, men at Celtic vil gå av med seieren.

Rosenborg Ballklub har tidligere opplyst at Celtic kommer med i overkant av 400 supportere til Lerkendal, noe som vil si at det vil være ubenyttede seter på borteseksjonen. Kulczycki tror kostnaden med å reise til Norge hindrer mange fra å reise.

– Jeg tror mange ikke kunne komme fordi det var så kort varsel, og det er veldig dyrt for skotter å komme til Norge. Billettene til kampen var ikke så dyre, men reisen hit er for dyr for de fleste, sier Kulczycki.

– Lever på sine gamle meritter

Noen gater unna, på Three Lions English Pub, var stemningen derimot en annen. Der hadde folk fra kjernen samlet seg, og blant dem Arne Christian Eggen.

– Dette er årets viktigste kamp for vår del, og jeg tror vi vinner 2-1, sier Eggen.

– Sist gang Rosenborg møtte Celtic vant Rosenborg. Tror du vi får en lignende kamp denne gang?

– Dette blir en helt annen kamp. Det er to litt falmede storheter. De er begge store klubber i sine land, men ingen er vel noe storlag for å si det sånn, sier Eggen.

– Celtic er ikke som de var, de lever litt på sine gamle meritter. Jeg synes egentlig vi var det beste laget i Glasgow, og vi burde egentlig ha avgjort kampen der borte. ​