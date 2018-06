– Jeg fikk høre at gravemaskina til pappa var tatt av raset

Politiet har evakuert 35 boliger i Kroa-område etter at over en kilometer av strandlinjen er rast ut ved småbåthavna og i retning mot Leksvik sentrum.

NVE undersøker nå om det kan være fare for for flere ras.

Magnus Hjellup har vært på forsamlingshuset sammen med mange av de andre som er evakuert.

Han fikk tidligere i dag høre at gravemaskina til faren var tatt av raset.

Evakuert i natt

– Det var ikke noe artig. En som jobbet for pappa satt i gravemaskina da raset gikk. Nå håper vi at ikke noe mer blir tatt av ras, sier Magnus Hjellup.

Politiet opplyser at at de vel 80 innbyggerne blir evakuert til torsdag ettermiddag.

Nils Magnus Hjellup driver entreprenørfirmaet som jobbet på stedet da raset gikk. En av hans ansatte rakk å komme seg ut før raset tok gravemaskina.

– Det begynte bare å sige, sier Hjellup.

De evakuerte får tidligst flytte heim torsdag ettermiddag. Fra venstre Thea Ruud, Øyvind Ruud, Magnus Hjellup og Eirin Gautvik. Foto: Jøte Toftaker/NRK

Fikk beskjed om å evakuere

På forsamlingshuset på Testmann Minne skole i Leksvik er også Leif Willy Berg, som er en av de nærmeste naboene til raset. De fikk telefon fra politiet om at de måtte evakuere.

Leif Willy Berg, en av de nærmeste naboene til raset, utenfor forsamlingshuset. Foto: Jøte Toftaker/NRK

– Jeg er forbauset over at det har rast øst for gården forbi berget og husene og at naustet er tatt. Det har rast helt ned til kanten av gårdsvegen, men jeg tror ikke den blir tatt av raset, sier Berg.

Frykter flere ras

Flere av de evakuerte frykter at det vil rase mer. Noen bor helt ned mot sjøkanten.

– Vi fikk beskjed om å flytte. Jeg bor ganske nære fjæra ved Kroa. Det sier Anne Marie, Marie og Live Kristin Brustad når de kommer til forsamlingshuset i ettermiddag.

Anne Marie, Marie og Live Kristin Brustad når de kommer til forsamlingshuset i ettermiddag. Foto: Jøte Toftaker/NRK

Advarer mot ferdsel

Geoloteknikere jobber på stedet for å undersøke faren for flere jordras.

– Vi arbeider med å skaffe grunnlagsmateriale for å vurdere om det kan forventes en videre utvikling av skredet, sier regionsjef i NVE, Kari Øvrelid.

Hun forteller at de gjør dette ved å få satt i gang skanning av sjøbunnen og geotekniske undersøkelser i området.

Skredet er en lokal hendelse i strandsonen, der det er marine avsetninger. Det er kartlagt kvikkleire i nærheten.

– Ferdsel langs skredkantene frarådes fordi skredmassene fortsatt er ustabile med fare for utrasing, sier Øvrelid.

Kommunen har satt krisestab.